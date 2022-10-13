ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi ne kadar?
Geçtiğimiz ay tüketici enflasyonun beklentilerinin üzerinde gerçekleştiği ABD'de gözler eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. Para politikası açısından atılacak adımları belirleyecek enflasyon verilerinin düşmesi bekleniyor. Enflasyon beklentisi enflasyonun Eylül'de yüzde 8,1'e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise yüzde 6,5'e yükselmesi yönünde öngörülüyor. ABD enflasyon verileri 13 Ekim Perşembe günü Türkiye saati ile 15:30'da açıklanacak.
Enflasyon verilerinin açıklanacağı gün geldi. ABD enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde, rakamların düşüşe geçmesi bekleniyor. ABD enflasyon verisi, piyasalar tarafından yakında takip ediliyor.
ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD enflasyon verisi 13 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Açıklama saat 15:30'da yapılacak.
ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 0,2'lik yükseliş kaydetmesi bekleniyor.
Ağustosta yıllık bazda yüzde 8,3 olan enflasyonun eylülde yüzde 8,1'e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e yükselmesi öngörülüyor.
Öte yandan, yarın açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının ise 225 bine yükseleceği tahmin ediliyor. Söz konusu veri geçen hafta 219 bin kişi ile beklentileri aşmıştı.
Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığına dikkati çekerek, açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın bundan sonraki süreçte uygulayacağı politikayla ilgili önemli ipuçları vereceğini bildirdi.