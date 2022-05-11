ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon verisi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verilerinin Fed'in yüksek enflasyonla mücadele etmek için faizleri daha da agresif şekilde artırıp artırmayacağı konusunda ipucu vermesi açısından yakından izleniyor. ABD enflasyon verisi Türkiye saati ile 15:30'da açıklanacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de tüketici enflasyonu, geçtiğimiz ay beklentileri aşarak yüzde 8,5’e yükselmişti. Şubatta oran yüzde 7,9 olmuştu. ABD'de tüketici enflasyonu, martta yüzde 8,5'e yükseldi. Bu oran, Aralık 1981 sonrasındaki 40 yılı aşan dönemin zirvesi oldu.

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verisinin 11 Mayıs Çarşamba günü saat 15:30'da açıklanacak.

Piyasalarda TSİ 1530’da açıklanacak olan ABD enflasyon verilerinin Fed’in yüksek enflasyonla mücadele etmek için faizleri daha da agresif şekilde artırıp artırmayacağı konusunda ipucu vermesi açısından yakından izleniyor.

BENZİN ZAMLARI ETKİLİ OLDU

Benzin fiyatları martta aylık bazda yüzde 18,3'lük artışla mart enflasyonunda etkili oldu.

ABD’de yıllık bazda gıda enflasyonu yüzde 8,8, enerji enflasyonu yüzde 32, enerji ve gıda hariç enflasyon yüzde 6,5 oldu.

Akaryakıt fiyatları, yıllık yüzde 48’lik artışla dikkat çekti. Fuel oil fiyatları da yıllık bazda yüzde 70 arttı.

DOLAR FAİZİ İÇİN ÖNEMLİ

ABD'de enflasyonun artışı, küresel rezerv para olan ABD dolarının faizi açısından da büyük önem taşıyor.

16 Mart'ta 25 baz puanla faiz artışlarına başlayan ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 4 Mayıs'ta yüksek enflasyon nedeniyle 50 baz puanlık artışa gitmesi bekleniyor.