ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne kadar?

ABD enflasyon verisi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de mayıs enflasyonu yüzde 8,6 ile beklentileri aşmıştı. Beklenti, mayısta da enflasyonun nisanda olduğu gibi yüzde 8,3 olmasıydı. Haziran ayı ABD enflasyon rakamları 13 Temmuz Çarşamba saat 15.30'da açıklanacak.

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Enflasyon verilerinin açıklanacağı gün geldi. ABD enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde, rakamların yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Fed politika yapıcılarının yüksek enflasyonu dizginlemek için bu ay da 75 baz puanlık faiz artışı yapmasına neden olabilir.

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haziran ayı ABD enflasyon rakamları 13 Temmuz Çarşamba saat 15.30’da açıklanacak.

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Bugün açıklanacak haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8.8 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkması yönünde.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞMIŞTI

Tüm dünyanın merakla beklediği ABD mayıs ayı tüketici enflasyonu verisi açıklandı. Buna göre, mayısta yıllık tüketici enflasyonu beklentileri aşarak yüzde 8,6'ya yükseldi. Bu oran, ABD'de Aralık 1981 sonrasındaki 40 yılı aşan dönemin zirvesi oldu.

Bloomberg anketinde beklenti, nisanda olduğu gibi mayısta da enflasyonun yüzde 8,3 olacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatları endeksinde aylık artışın yüzde 0,7 olması bekleniyordu ancak gerçekleşme yüzde 1 oldu. Nisanda bu kalemde artış yüzde 0,3 olmuştu.

Mayısta çekirdek enflasyon yüzde 6 oldu. Beklenti yüzde 5,9, nisan çekirdek enflasyonu yüzde 6,2 idi.

Mayısta aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,6 oldu. Beklenti yüzde 0,5, nisan aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,6 idi.

Veri sonrası dolar endeksi yükselirken, ons altın fiyatı önce hafif düştü, sonra yükseldi. ABD borsaları, veri sonrasında düşüşle açıldı.