ABD enflasyonu beklentileri aştı, piyasalar sarsıldı

ABD tüketici enflasyonu haziranda yüzde 9,1'le beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 9,1’le artışını sürdürdü. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 8,8 düzeyindeydi. Ülkede mayıs ayı enflasyonu yüzde 8,6 olarak gerçekleşmişti. Tüketici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Yüzde 9,1’lik enflasyon Kasım 1981’den bu yana ülkede gerçekleşen en yüksek enflasyon olarak oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİ AŞTI

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Haziran ayında yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyon mayıs ayında yüzde 0,6 seviyesinde açıklanmıştı.

Yıllık bazda ise çekirdek enflasyon haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 ile beklentilerin üzerinde arttı. Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek enflasyonun yıllık bazda %5.7 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

Mayıs ayında çekirdek enflasyon yüzde 6 seviyesinde açıklanmıştı.

FED BEKLENTİLERİ KUVVETLENDİ

ABD enflasyonun beklentileri aşması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarını aynı hızda devam ettireceğine dönük beklentileri kuvvetlendirdi.

Fed’in şahin duruşunu sürdürmesi ise doları güçlendirirken riskli varlıklar olarak görülen borsaları ve altın, euro gibi farklı finansal araçları etkiledi.

PİYASALAR SARSILDI

Veri sonrası Dolar/TL 17,45 seviyelerinde bulunurken Dolar/Euro paritesi 0,99 TL’yi gördü. Altın ise günlük yüzde 0,9 düşüşle ons başına 1707 seviyesini gördü.

Avrupa borsalarında işlem gören önemli hisseleri listeleyen STOXX 600’de günlük düşüş yüzde 1,74’ü gördü. ABD’de Nasdaq vadelileri veri sonrası yüzde 2,3 gerilerken S&P 500 endeksi yüzde 1,5 ekside. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi’nde ise kayıplar yüzde 1’i aştı.

Verinin açıklanmasından önce 100 dolar seviyesinde olan Brent Petrol ise varil başına 98,5 dolar seviyesine geriledi. Verinin açıklamasından önce 19 bin 900 dolar seviyelerinde bulunan kripto para Bitcoin ise 19 bin 100 dolar seviyelerine çekildi.

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