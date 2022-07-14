ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek

Dünyanın 20 büyük ekonomisinin liderlerinin bir araya geleceği toplantı öncesinde konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyonun yükseldiğini ve Biden yönetiminin birincil önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bugün yaptığı açıklamada ülkesindeki enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ve enflasyonu düşürmenin ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin birincil önceliği olduğunu söyledi.

Bloomberg'in haberine göre Yellen, Endonezya'ya bağlı Bali Adası'nda 15-16 Temmuz'da düzenlenecek ve G20 ülkelerinin maliye bakanlarıyla merkez bankası başkanlarının katılacağı toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

‘ENERJİ HARCAMALARI ENFLASYONU TETİKLEDİ'

ABD Hazine Bakanı, ülkesinde enflasyonun yükselmesinin neredeyse yarısının enerji harcamalarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Yellen gazetecilere verdiği demeçte tüketici enflasyonunun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ve Biden yönetiminin ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme çabalarını desteklediğini dile getirdi.

ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Çarşamba açıklanan verilere göre ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 9,1'le artışını sürdürdü. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 8,8 düzeyindeydi.

Ülkede mayıs ayı enflasyonu yüzde 8,6 olarak gerçekleşmişti. Tüketici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

‘G20'DE RUSYA'YA YER YOK'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının dünya genelinde olumsuz etkiler yarattığını söyleyen Yellen, G20 toplantılarında Rusya'nın yerinin olmadığını savundu.

Rusya'nın uluslararası normları ve yasaları destekleyecek adımlar atmadığını belirten ABD Hazine Bakanı, “Putin rejiminin temsilcilerinin bu forumda yeri yok” ifadelerini kullandı.

‘ÇİN'E BASKI YAPILMALI'

Yellen, Rusya petrolüne tavan fiyat uygulanmasına ilişkin Batı ülkelerinin sunduğu tasarıya dair de konuştu.

Rusya'ya en yakın ülkeler olan Hindistan ve Çin'in de tasarıdan fayda görmesini umduğunu dile getiren Yellen tavan fiyat uygulanmamasının Moskova için de daha kötü olduğunu belirtti. Amerikalı bakan bu tasarıya ilişkin bir kararın henüz verilmediğini de ekledi.

Yellen, Sri Lanka gibi düşük gelirli ülkelerin borçlarının yapılandırılması gibi borç sorunları konusunda G20 liderlerinin Çin'e daha fazla baskı yapması gerektiğini savundu.

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