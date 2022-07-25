ABD Hazine Bakanı Yellen: Resesyon işaretleri şimdilik görünmüyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, güçlü istihdam verilerine işaret ederek halihazırda Amerikan ekonomisinin resesyon sinyali vermediğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesine duyduğu güveni dile getirdi ve Amerikan ekonomisinin geniş bir durgunluk içinde olduğuna dair herhangi bir işaret görmediğini söyledi.

ABD'li basın kuruluşu NBC'nin Meet the Press adlı programına pazar günü katılan Yellen, “İstihdam yaratma konusunda bir miktar yavaşlama görmemiz muhtemel. Bunun bir durgunluk olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

‘HENÜZ RESESYON İŞARETİ YOK'

Resesyonun ekonomide geniş tabanlı bir zayıflık anlamına geldiğini belirten Yellen, henüz buna dair işaretlerin görülmediğini dile getirdi.

ABD'de tüketici enflasyonunun son 40 yılın zirvesine gelmesiyle birlikte birçok analist fiyat baskısını önemli ölçüde hafifletmek için durgunluğun ve işsizlik oranının daha yüksek düzeylerde olması gerekeceğini dillendiriyor.

Fed haziranda faizleri 75 baz puan artırmıştı. Bu, 1994'ten bu yana kaydedilen en yüksek artıştı. Fed'in bu hafta gerçekleştireceği toplantının ardından 75 baz puanlık bir artışı daha onaylaması bekleniyor.

‘FED'İN BAŞARILI OLMASINI BEKLİYORUM'

Enflasyonun çok yüksek olduğunun söyleyen Yellen, Fed'in enflasyonu aşağı çekecek politikalar uygulamakla görevli olduğunu ve başarılı olmalarını beklediğini ifade etti.

ABD art arda iki çeyrek ekonomik daralma bildirse bile Yellen iş piyasasına atıf yaparak resesyonun yaşanıp yaşanmadığını bildiren Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER) akademisyenlerinin durgunluk ilan edeceğini düşünmediğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı, “Çok güçlü bir işgücü piyasamız var. Ayda yaklaşık 400 bin iş yarattığınızda bu durgunluk değildir” ifadelerini kullandı.

Reuters'ın bildirdiğine göre ABD'de haziranda tarım dışı sektörlerde yeni olarak 372 bin kişi istihdam edilmiş ve işsizlik oranı yüzde 3,6'da sabit kalmıştı. Bu, istihdamda arka arkaya dördüncü ayda da 350 bini aşan kazanımların yaşandığı anlamına geliyordu.

JP MORGAN DA RESESYON İŞARETİ YOK DEMİŞTİ

Geçen haftalarda ABD'nin en büyük bankası JP Morgan'ın üst düzey yöneticileri resesyona dair çok az işaret olduğunu söylemişti.

The Wall Street Journal’ın haberine göre New York merkezli banka, müşterilerin artan enflasyona rağmen harcama yapmaya, işletmelerin borçlanmaya devam ettiğini ve kredi kayıplarının neredeyse hiç olmadığını belirtmişti.

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