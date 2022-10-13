ABD Hazine Bakanı Yellen’den enflasyon mesajı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede beklentileri aşan enflasyon verisinin "daha yapacak çok işleri olduğunu" gösterdiğini ifade etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yellen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile yaptığı ikili görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonominin bir dizi acil makroekonomik zorlukla karşı karşıya olduğunu belirten Yellen, Avrupa’da olduğu gibi ABD’de de yüksek enflasyonu kontrol altına almak için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

“YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Yellen, “Bu sabahki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, bu cephede yapacak daha çok işimiz olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarını sağlama sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Yellen, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de tedarik zinciri zorluklarını ele alma ve sağlık hizmetleri gibi temel maliyetleri düşürme de dahil olmak üzere ailelerin maliyetlerini azaltmak için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu aktardı.

Yellen, tedarik zinciri darboğazlarının hafifletilmesine ve iş gücü piyasası baskılarının yumuşatılmasına ilişkin olumlu göstergeler olsa da sürekli ilerleme görülmesi gerektiğini ve enflasyonu düşürmenin Biden’ın bir numaralı ekonomik önceliği olmaya devam ettiğini aktardı.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, TÜFE eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aynı dönemde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda “1982’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye” ulaştı. (AA)

İlginizi Çekebilir Biden'dan benzin fiyatlarıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir ABD'de sosyal güvenlik yardımlarında 41 yılın en yüksek artışını yapacak