ABD Hazine Bakanı’ndan enflasyon mesajı: Önümüzdeki aylarda yavaşlayacak

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun hızının önümüzdeki aylarda düşeceğini ve ABD'de resesyonun kaçınılmaz olmadığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada, pek çok Amerikalının korktuğu ekonomik durgunluk ihtimali için “hiç de yakın değil” dedi.

ABC’nin “This Week” programına verdiği röportajda Yellen, “Ekonomi, işgücü piyasası nedeniyle şuan çok hızlı bir oranda büyüyor. Şimdi istikrarlı bir büyümeye geçiş beklememiz doğal, ancak bir durgunluğun kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Yellen ayrıca, “Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek” açıklamasında bulundu. ABD’de enflasyonun yerel değil küresel gelişmelerden etkilendiğini belirten Yellen, önümüzdeki aylarda enflasyonun hızının düşeceğini belirtti.

EKONOMİ RESESYONA GİRECEK Mİ?

Enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) buna karşı agresif adımlar atması nedeniyle bu yıl durgunluk ihtimallerinden bahsedenlerin sayısı da arttı.

Geçtiğimiz çarşamba günü, Fed, 75 baz puanlık faiz artırımını duyurmuştu. Fed Başkanı Jerome Powell ayrıca, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin enflasyonu dizginlemek için agresif para politikasını sürdürme niyetini de duyurdu.

Bununla birlikte çoğu kişi, tüketici harcamalarındaki dayanıklılık ve istihdam artışının birleşiminin ABD’yi resesyondan uzak tutmasını bekliyor.

BİDEN: RESESYON KAÇINILMAZ DEĞİL

ABD’de yüzde 8,6 ile 40 yılın zirve seviyelerinde seyreden enflasyon ve Fed’in enflasyonla mücadele için başlattığı agresif sıkılaşma döngüsü ülkede resesyon endişelerini artırırken, ABD Başkanı Joe Biden da ekonomik durgunluk ihtimalinin kaçınılmaz olmadığını söylemişti.

Geçen hafta AP ile bir röportaj gerçekleştiren Biden, salgının ekonomik etkileriyle mücadele planının enflasyon üzerinde büyük bir etkisi olmadığını belirtmişti

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