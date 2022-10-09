ABD, IMF ve Dünya Bankası toplantısında Ukrayna’ya için bastıracak

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, müttefiklerinin Ukrayna'ya mali yardım göndermekte yavaş olduğunu söyleyerek çeşitli eleştirilerde bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, müttefiklerinin Ukrayna’ya mali yardım göndermekte yavaş olduğunu belirtti. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek maliye bakanları toplantısında Yellen’in yardım konusunda ülkelerden daha hızlı olmasını isteyeceği belirtildi.

Yellen’in açıklaması IMF ve Dünya Bankası’nın önümüzdeki hafta Washington’da yapacağı toplantı öncesinde geldi.

KRİTİK TOPLANTI BEKLENİYOR

Yüksek enflasyon, emtia fiyatları, merkez bankalarının faiz artışları ve Ukrayna’daki savaş gibi konuların gelecek haftaki toplantıya damga vurması bekleniyor. Toplantı dünya genelinden maliye bakanları ve merkez bankacılarını bir araya getirecek.

ABD ise Washington’daki toplantı öncesi bazı müttefiklerinin Kiev’e mali yardım taahhütlerini yerine getirme konusunda geride kalmasını eleştirirken bu toplantıları Avrupa ülkelerini Ukrayna’ya çok daha hızlı ekonomik yardım sağlamaya zorlamak için kullanmayı umuyor.

PARA TRANSFERİNİN HIZI ÇOK YAVAŞ

Financial Times’ın haberine göre, Yellen konu ile ilgili değerlendirmesinde Ukrayna’ya yardımların yavaş olduğunu belirterek “Ülkelerimizin bu sorunları çözüp çözmediği konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu düşünüyorum. Bu zorlu ortamda kolektif tepkimizle en iyisini yaptığımızı düşüneceğiz” dedi.

“Birkaç ülke ekonomik yardım sözünde bulundu ancak bunu vermek için tam olarak uğraşmadı. Ukrayna’ya para transferinin hızı çok yavaş. Taahhütler var ama paranın dağıtılması gerekiyor” diyen Yellen, ABD’nin Ukrayna’ya 8,5 milyar dolarlık hibe sağladığını ve 4,5 milyar doların da Kongre tarafından onaylandığını kaydetti.

‘YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ’

Öte yandan salı günü konuşan Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB’nin Ukrayna’ya yaptığı fon ödemelerini hızlandırmak istediğini söylemişti.

Dombrovkis, liderlerin bu yılın başlarında taahhüt ettikleri 9 milyar Euro’luk paketin son 3 milyar Euro’sunun kilidini açmak için üye ülkelerle “yoğun bir şekilde” çalışacağını söyledi.

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