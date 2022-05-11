ABD Kongresi, Ukrayna için 40 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna için 40 milyar dolarlık yardım paketini onayladı. Yardımın büyük bölümünü askeri harcamalar oluşturdu.

Sozcu.com.tr

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ABD Kongresi dün Rusya ile savaşın üçüncü ayında olan Ukrayna’ya yaklaşık 40 milyar dolarlık ek yardım yapılmasını onayladı.

Yardımın ABD Başkanı Joe Biden’in talep ettiği 33 milyar dolardan 7 milyar dolar daha fazla olması kararlaştırıldı. Askeri, ekonomik ve insani destek paketi, temsilciler meclisinde 368’e karşı 57 oyla kabul edildi. Kararın Senato’da da kabul edilerek Başkan Biden’ın oyu ile yasalaşması bekleniyor.

Kongre şu ana kadar Ukrayna’ya 13,6 milyar dolarlık yardım sağladı. Son paket Senato’da kabul edilirse ABD Kongresi Ukrayna’ya toplam 50 milyar dolardan fazla bir ekonomik yardımı onaylamış olacak.

14 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ YARDIM

Paket Ukrayna’nın askeri güçleri için teçhizat, eğitim, istihbarat desteği ve personel maaşları için yaklaşık 15 milyar dolar içeriyor.

Ukraynalı mültecilere insani yardım 14 milyar dolarlık programda yer bulurken küresel gıda güvensizliği sorununu ele almak için 5 milyar dolar ayrıldı.

BİDEN’A SİLAH TRANSFERİ YETKİSİ

Bununla birlikte Biden’ın 11 milyar dolara kadar Amerikan teçhizatı, silahı ve savunma malzemelerinin hızlı transferine izin vermesine izin verildi.

ABD, şimdiye Rusya’nın işgalinden bu yana Ukrayna’ya obüsler, uçaksavar Stinger sistemleri, tanksavar Javelin füzeleri, mühimmat ve “hayalet” insansız hava araçları da dahil olmak üzere, 3,5 milyar dolar değerinde silah gönderdi.

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