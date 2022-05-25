ABD lisansı uzatmadı, Rusya temerrüdün eşiğinde

ABD'nin Rusya'nın ödeme lisansını uzatmamasının ardından Rusya temerrüdün eşiğine geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin, Rusya’nın devlet tahvilleri için döviz cinsinden borç ödemesine izin veren lisansı uzatmamasının ardından Rusya tarihi bir temerrüdün eşiğine geldi.

ABD Hazine Bakanlığı bugün TSİ 07.01’de sona eren ve Rusya’nın tahvilleri için döviz cinsinden borçlarının faiz ve vade ödemelerini yapmasına imkan tanıyan lisansı uzatmayacağını açıkladı.

Bugüne kadar ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası’na ABD ve uluslararası bankalar aracılığıyla tahvil sahiplerine yapılan ödemelerin işleme konmasında yaptırımlara muafiyet tanımıştı.

Bu muafiyet sayesinde Rusya daha önce devlet tahvilleri için döviz cinsinden borç ödemelerini yapabilmişti ancak bu lisansın uzatılmaması temerrüdü kaçınılmaz hale getiriyor.

2 MİLYAR DOLARLIK ÖDEME VAR

Rus uluslararası tahvillerinin yaklaşık 2 milyar dolarlık ödemesinin vadesi yıl sonundan önce geliyor.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Batı ülkelerinin devreye aldıkları yaptırımlar ve Moskova’nın aldığı karşı önlemler uluslararası para akışını zorlaştırdı ancak Rusya tahvil sahiplerine ödeme yapmaya devam etmek için ciddi çaba sarf etti.

RUSYA ‘TEMERRÜDE DÜŞMEDİK’ DİYECEK

Rusya, 1917’deki Bolşevik devriminden bu yana temerrüde düşmemişti. Küresel hukuk firması Reed Smith’in Finans Endüstrisi Grubu’nun ortağı Adam Solowsky, cuma günü CNBC’ye verdiği demeçte, Moskova’nın parası olmasına rağmen ödemenin imkansız hale gelmesi nedeniyle temerrüde düşmediği argümanında ısrar edeceğini belirtti.

Solowsky, “Bu argümanı daha önceki yaptırımların ödemeleri engellediği yerlerde de gördük. Borçlular ödemeyi yapmaya çalıştıklarını ve bloke oldukları için temerrüde düşmediklerini iddia etti” dedi.

‘ANCAK ABD İZİN VERİRSE RUSYA TEMERRÜTTEN ÇIKAR’