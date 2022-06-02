ABD Merkez Bankası’ndan ekonomik yavaşlama vurgusu

ABD Merkez Bankası (Fed), artan faiz oranları nedeniyle ABD'nin ekonomik büyümesinin son haftalarda vites küçülttüğünü söyledi. Bazı bölgelerden gelen raporlar durgunluk tehlikesine vurgu yaptı.

Sozcu.com.tr

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Fed’in dün yayımladığı Bej Kitap raporunda; yüksek faiz, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve pandemi nedeniyle devam eden kimi sorunlar nedeniyle genişleme ve fiyat artışlarının ülkenin bazı bölgelerinde ılımlı hale geldiği belirtildi.

Öte yandan bazı bölgelerde özellikle girdi fiyatları için güçlü veya sağlam fiyat artışları bildirdiği aktarıldı.

Raporda, “Dört bölgede önceki dönemden bu yana büyüme hızının yavaşladığı açıkça görüldü” ifadelerine yer verildi. İşletmeler geleceğe ilişkin görünümleri daha karamsar hale geldikçe daha temkinli olduklarını bildirdi.

BÜYÜMEYE İLİŞKİN BEKLENTİLER AZALIYOR

Kitapta ekonomik görünümle ilgili belirsizliklerin bazı işletmelerin harcama ve yatırımlarını geri çekmesine neden olduğunu öne sürüldü.

Fed’in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapor, 8 bölgede gelecekteki büyüme beklentilerinin azaldığını aktardı. Raporda ayrıca 3 bölgeye ilişkin resesyon endişeleri dile getirildi.

FİRMALAR KAPASİTENİN ALTINDA ÇALIŞIYOR

Raporda, işçi bulma sorunu nedeniyle birçok firmanın kapasitenin altında çalıştığı, buna karşın firmaların otomasyon uygulamaya, daha fazla iş esnekliği sunmaya ve ücretleri artırmaya devam ettiği bildirildi.

Louis Fed Başkanı James Bullard da dün gazetecilere verdiği demeçte, daha yavaş ekonomik büyüme görmenin “doğal” olduğunu belirtti.

YÜKSEK ENFLASYON KARŞISINDA HAREKETE GEÇMİŞTİ

Fed, son 40 yılın en yüksek enflasyonu karşısında faizleri martta 25 baz puan, mayısta ise 50 baz puan artırmış, sonrası için de faiz artışlarının devam edeceğinin sinyalini vermişti.

Politika yapıcılar, ekonomiyi resesyona sokmadan enflasyonun düşürülmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Açıklanan Bej Kitap detaylarında da Fed, parasal sıkılaştırma planlarında bir değişikliğe işaret etmedi. Piyasa önümüzdeki iki toplantıda 50'şer baz puan faiz artışı bekliyor.

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