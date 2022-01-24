Ukrayna gerilimi altına yaradı

Altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik krizden destek bulurken piyasada gözler bir yandan ABD Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği toplantıya odaklandı. Bu sırada güvenli limana yatırımcı ilgisinin gelişeceği beklentisinin etkisiyle dünyanın en büyük altın fonu olan SPDR Altın Fonu'na para girişi cuma günü rekor seviyeye ulaştı. Sozcu.com.tr altın piyasasındaki son gelişmeleri derledi...

Sozcu.com.tr

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Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın başlatacağı faiz artışlarına hazırlanırken altın fiyatları bir yandan Ukrayna geriliminden, bir yandan da kripto para piyasasındaki ve ABD borsalarındaki gerilemeden destek buldu.

Bu sırada dünyanın en büyük altın fonu olan ve geleceğe ilişkin altın tahminlerinde referans alınan SPDR Altın Fonu’na cuma günü rekor girişin gerçekleştiği görüldü.

SPDR Altın Fonu, geçtiğimiz cuma günü 2004’ten bu yana dolar bazında en büyük net girişini kaydetti. Fona cuma günü toplamda 1,63 milyar dolar değerinde yatırım yapıldı.

GÜVENLİ LİMANIN ÇEKİCİLİĞİNİ ARTIRAN GELİŞMELER

Borsa yatırım fonlarındaki değişiklikler, uzun vadeli altın yatırımlarına olan ilginin bir göstergesi. Borsa yatırım fonları, altın fiyatları için cansız bir yıl olan 2021’de düşmüştü. Altın fonlarının 2022’ye canlı başlaması yatırımcıların gözünü değerli metal piyasasına çevirdi.

Bloomberg’e konu ile ilgili bilgi veren SPDR Asya Pasifik altın stratejisti Robin Tsui, “Piyasa oynaklığındaki son artış, jeopolitik gerilimlerin yükselmesi ve kripto fiyatlarındaki düşüş, güvenli liman altının çekiciliğini artırdı” dedi.

GÖZLER FED’DE

Altın piyasası aynı zamanda 25-26 Ocak’ta gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısını da yakından takip ediyor. Fed’in para politikasını sıkılaştırması ve faiz artıracak olması dolar endeksinin değerini artırırken bu durum altın fiyatlarının üzerinde de baskı yapmıştı.

Fed’in bu haftaki toplantıda mart ayında faiz artırmaya başlayacağına ilişkin sinyaller vermesi bekleniyor. Ancak altın fiyatlarındaki havanın kötümserleşmemesinin altında Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim, borsa ve Bitcoin’deki düşüş yatıyor.

SPOT PİYASADA ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

Tüm bu gelişmelerin ışığında altın spot piyasada ons başına 1841 dolara yükseldi. Altın vadeli işlemleri de pazartesi günü yükselerek aynı fiyattan işlem gördü.

Diğer kıymetli metallerden gümüş ons başına 24,25 dolarda sakin kalırken paladyum yüzde 0,3 düştü ve platin yüzde 0,2 yükseldi.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da altın fiyatları dolar/TL’deki sınırlı düşüşün etkisiyle 800 TL sınırından geriledi.

Gram altın öğle saatlerinde 791 TL seviyesinden işlem görürken çeyrek altın 1287 TL alış ve 1304 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını ise 5 bin 150 TL alış ve 5 bin 200 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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