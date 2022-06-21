ABD yükselen benzin fiyatlarına karşı harekete geçti: Vergi muafiyeti geliyor

ABD Başkanı Joe Biden, artan benzin fiyatları nedeniyle federal benzin vergisi için muafiyet getirebileceklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, rekor enflasyonla mücadele ederken yüksek yakıt fiyatlarını düşürmek için geçici federal benzin vergisi muafiyeti ilan edebileceklerini söyledi. Biden Delaware’de gazetecilere verdiği demeçte, “Umarım hafta sonuna kadar verilere dayalı bir karar veririm” dedi.

ABD’de benzinin galon başına (1 galon=3,78 litre) 5 dolar civarına yükselmesi nedeniyle bu verginin askıya alınması tüketiciler için bir miktar rahatlama sağlayacak. Ancak galon başına 18,4 sent tasarruf sağlaması beklenen planın hayata geçmesi için Kongre’nin de harekete geçmesi gerekecek.

KONGRE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Şubat ayında Demokrat Partililer bu fikri Kongre’ye sunduklarında Cumhuriyetçi lider Senatör Mitch McConnell sert bir dille karşı çıkmıştı. Ancak benzin fiyatları o günden bu güne sert bir şekilde artmaya devam etti. Amerikan Otomobil Birliği’ne göre benzin ülke çapında bu ay 5 doları aştı.

ABD’deki petrol ve akaryakıt fiyatları, büyük ölçüde küresel petrol fiyatlarının artması sonucunda yükseldi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve sonrasında Moskova’ya uygulanan yaptırımlar ile pandeminin ardından yaşanan talep artışı nedeniyle küresel petrol fiyatları son yılların en yüksek seviyelerine yükseldi.

ABD MALİYETLERİ AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

Fiyatların ABD hane halkını etkilemesi nedeniyle Beyaz Saray ve Demokratlar, akaryakıt maliyetlerini düşürmek için birkaç seçenekten biri olarak ulusal bir gaz vergisi muafiyetini gündeme aldı.

Bu hamlede ara seçimlerin yaklaşmasının da etkili olduğu düşünülüyor. ABD, daha önce petrol fiyatlarını düşürebilmek için stratejik rezervlerin bir kısmının kullanılacağını duyurmuştu.

PETROL ŞİRKETLERİ HEDEF TAHTASINDA

Öte yandan Biden, ekibinin bu hafta büyük petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle görüşmeyi planladığını açıkladı. Biden geçtiğimiz hafta en büyük petrol şirketlerinden bazılarını hedef tahtasına oturtarak kârlarını haksız bir şekilde artırdıklarını belirtmişti.

Akaryakıt, mal ve hizmetlerin temel girdilerinden olduğu için benzin fiyatlarındaki herhangi bir artış enflasyondaki yükselişi de doğrudan tetikliyor. ABD’de mayıs ayında enflasyon yüzde 8,6 ile son 40 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

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