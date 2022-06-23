ABD’de benzin fiyatları yüzünden Beyaz Saray ve petrol şirketleri birbirine girdi

ABD'de yükselen benzin fiyatları, petrol endüstrisi ile Beyaz Saray'ı karşı karşıya getirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın şirketlere yönelik eleştirilerine Chevron CEO'sundan cevap geldi. Biden ise eleştirilerini yineledi.

Sozcu.com.tr

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Enerji fiyatlarında son aylarda yaşanan sert yükseliş nedeniyle petrol şirketleri ile Beyaz Saray yönetimi karşı karşıya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden petrol şirketlerini hedef tahtasına oturturken petrol şirketi Chevron’un CEO’sundan yanıt geldi. Biden üretimi artırma çağrısını yinelerken ünlü şirketin CEO’sunu da alaya aldı.

ABD’de benzinin galon fiyatının 5 doları aşması ve akaryakıt maliyetlerinin enflasyon üzerinde baskı oluşturması nedeniyle Beyaz Saray yönetimi petrol fiyatlarını aşağı çekmek için çeşitli yollar aramaya başladı. Biden petrol şirketlerini aşırı kâr ettiği ve arzı artırmadığı için eleştirirken petrol endüstrisinden konuyla ilgili yanıt geldi.

‘ÜRETİMİ ARTIRMA ÇAĞRISI’

Fiyatları indirebilmek için benzinde vergi indirimini gündeme alan Biden, geçtiğimiz hafta petrol şirketlerini kârlarını arttırmak için arz sıkıntısından faydalanmakla suçladı. Biden, ”Exxon bu yıl Tanrı’dan çok para kazandı. Amerikan petrol şirketleri kârlarını daha fazla sondaj yapmak için değil hisselerini geri almak için kullandı” dedi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde büyük petrol üreticilerinden ExxonMobil, Chevron, BP ve Shell’in de aralarında bulunduğu şirketlere bir mektup yazan Biden, artan benzin fiyatlarına karşı petrol şirketlerine rafinajı artırma çağrısında bulundu.

‘ENDÜSTRİYİ KARALAMAYA ÇALIŞIYOR’

Chevron CEO’su Michael Wirth, hafta başında Biden’a bir cevap mektubu kaleme alarak Beyaz Saray yetkililerinin petrol endüstrisine yönelik eleştirilerini reddetti ve yakıt fiyatlarının düşürülmesinin hükümetin yaklaşımında bir değişiklik gerektirdiğini söyledi.

Wirth mektubunda, Chevron’un geçen sene 143 yıllık tarihinin en yüksek hacimli petrol ve gazını ürettiğini belirterek, “Bu çabalara rağmen, yönetiminiz büyük ölçüde endüstrimizi eleştirmeye ve zaman zaman karalamaya çalıştı. Bu eylemler, karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için faydalı ve Amerikan halkının hak ettiği bir şey değil” ifadelerini kullandı.

‘BU KADAR KOLAY İNCİNEBİLDİĞİNİ BİLMİYORDUM’

Konu ile ilgili sorulan bir soru nedeniyle mektup hakkında yorum yapan Biden ise “Duygularının bu kadar kolay incineceğini bilmiyordum” sözleri ile Chevron CEO’sunu alaya aldı. Biden petrol şirketlerinin rafinaj kapasitesini artırması gerektiği görüşünü yineledi.

Biden ayrıca Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele amacıyla federal benzin vergisinin eylüle kadar 3 ay süreyle askıya alınması için Kongre’ye çağrıda bulundu.

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