ABD’de enflasyon yine beklentileri aştı

ABD'de nisanda yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklandı. Beklenti enflasyonun marttaki yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 8,1'e gerilemesi yönündeydi.

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Tüm dünyanın merakla beklediği ABD tüketici enflasyonu verileri açıklandı. Buna göre, nisanda ABD’de enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 8,3 oldu.

Bloomberg anketinde, martta yüzde 8,5 olan enflasyonun nisanda yüzde 8,1’e gerilemesi bekleniyordu.

Martta yüzde 1,2 olan aylık enflasyonun, nisanda yüzde 0,2’ye gerilemesi bekleniyordu.

Martta yüzde 6,5 olan çekirdek enflasyonun nisanda yüzde 6’ya gerilemesi bekleniyordu ancak gerçekleşme yüzde 6,2 oldu.

ENERJİ ENFLASYONU YÜZDE 30,3

ABD’de tüketiciler için yıllık enerji enflasyonu yüzde 30,3 olurken, gıda enflasyonu yüzde 9,4 olarak kayıtlara geçti.

Akaryakıt fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 43,6, elektrik fiyatlarındaki artış ise yüzde 11 oldu.

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