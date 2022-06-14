ABD’de mayıs ayı üretici enflasyonu açıklandı

ABD'de mayıs ayı üretici enflasyonu aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 10,8 olarak açıklandı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de üretici fiyatları endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artış gösterdi.

Aylık üretici enflasyonu martta yüzde 1,6, nisanda yüzde 0,4 olmuş, mayıs içinde Bloomberg anketindeki beklenti yüzde 0,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Yıllık enflasyon nisanda yüzde 10,9 olarak açıklanırken, mayıs için beklenti de yüzde 10,9 olmuştu.

ABD’de mayısta tüketici enflasyonu yüzde 8,6 ile beklentileri aşmış, bu da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini ilişkin beklentileri artırarak piyasada depremi tetiklemişti.

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