ABD’den Nvidia’ya ‘Çin’e çip satma’ talimatı

ABD, ileri düzey yapay zeka çiplerinin Çin'e satışını durdurması için Nvidia'ya talimat verdi.

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ABD, çip üreticisi Nvidia’ya yapay zeka çalışmalarında en çok kullanılan iki çip türünün Çin’e ihracatını durdurması için talimat verdi.

Bu hamle ile Çinli şirketlerin yürüttüğü görüntü veya yüz tanıma gibi faaliyetlerin aksayabileceği ve Nvidia’nın Çin’deki iş hacminin daralabileceği düşünülüyor.

Nvidia’nın hisseleri borsa kapanışının ardından %6.6 düşerken, şirket getirilen yasağın iki çip türünden H100’ün geliştirilmesi sürecinin tamamlanmasına engel olabileceğini ifade etti.

ASKERİ AMAÇLARLA KULLANMA RİSKİ

Yasak, Nvidia’nın yapay zeka uygulamalarını hızlandıran A100 ve en kabiliyetli çipi olan H100’ü kapsıyor. Nvidia, ABD’li yetkililerin yeni kuralın “bahsedilen ürünlerin Çin’de askeri amaçlarla kullanılması riskine yönelik olduğunu” söylediğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı soru üzerine, hangi kriterlere göre Çin’e çip ihracını yasakladığını belirtmedi, ancak Çin ile ilgili politikaları gözden geçirdiğini ve “ileri seviyede teknoloji (ürünlerinin) yanlış ellere geçmesini engellemek” istediklerini ifade etti. (REUTERS)

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