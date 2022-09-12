AB’den doğalgaz kullanmayan elektrik santrallerine gelir kesintisi teklifi
Avrupa Komisyonu, doğalgaz dışında yakıt kullanan elektrik santrallerinin elde ettiği yüksek gelirlerin bir kısmını kamuya aktaracak bir tasarı hazırladı.
Avrupa Komisyonu, doğalgaz dışında yakıt kullanan elektrik santrallerinin elde ettiği yüksek gelirlerin bir kısmını kamuya aktaracak bir tasarı hazırladı.
Toplanan kaynak tüketicilerin enerji maliyetlerini düşürmek için kullanılacak.
TOPLANAN PARA ÜYE ÜLKELERE AKTARILACAK
Reuters tarafından görülen tasarının ayrıntılarının bu hafta açıklanması bekleniyor.
Avrupa Komisyonu teklifi ile fosil yakıt kullanan elektrik üreticileri “dayanışma katkısı” kesintisine tabi olacak.
Toplanan para üye ülkelere aktarılacak ve enerji krizinin tüketiciye etkisini hafifletmek için kullanılacak. (REUTERS)