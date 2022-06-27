AB’den kritik karar: Yenilenebilir enerji hedefi yenilendi

AB enerji bakanları enerji üretiminde yenilenebilir enerji payını 2030'a kadar yüzde 40'a çıkarma konusunda anlaştı.

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Almanya Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği enerji bakanlarının AB’nin enerji üretiminde yenilenebilir enerji payını 2030 yılına kadar yüzde 40’a çıkarma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Söz konusu hedef daha önce yüzde 32 olarak belirlenmişti.

Almanya Ekonomi bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlar mevcut enerji tasarrufu hedefini bağlayıcı hale getirme konusunda da anlaştılar. Bu hedefin altında kalan AB üye devletlerinin ek önlemler almak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

RUSYA GERİLİMİ TEMİZ ENERJİ HEDEFLERİNİ GECİKTİRİYOR

Geçtiğimiz günlerde Rusya'dan en yüksek oranda doğalgaz ithalatı gerçekleştiren Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gaz sevkiyatlarının hacmini düşürmesiyle kış sezonunda enerji krizi tehlikesi ile karşı karşıya kalınca bu durumla başa çıkmak için alternatif olarak daha fazla kömür kullanımını gündeme almıştı.

Almanya ve İtalya Rus doğalgazına en bağımlı ülkeler olma özelliğini taşırken, diğer Avrupa ülkeleri de artan talep karşısında düşük arz sorunu ile karşı karşıya. (REUTERS)

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