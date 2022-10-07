AB’den Türk şirketlerine Rusya uyarısı

Avrupa Birliği (AB), savaşın başladığı günden itibaren Rusya ve Rus şirketleri ile giderek artan şekilde işbirliği yapan Türk şirketlerini, bu yaptırımlar kapsamına girme riskine karşı uyardı.

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Rusya'ya sekizinci yaptırım paketini açıklayan Avrupa Birliği (AB), savaşın başladığı günden itibaren Rusya ve Rus şirketleri ile giderek artan şekilde işbirliği yapan Türk şirketlerini, bu yaptırımlar kapsamına girme riskine karşı uyardı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği’nden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness, dün Ankara'da görüştüğü hükümet yetkilileri ve iş dünyası temsilcilerine yeni yaptırımlar hakkında bilgi verdi ve Brüksel'in uyarılarını gündeme getirdi.

NEBATİ, MUŞ VE KAVCIOĞLU’YLA BİR ARAYA GELDİ

McGuinness, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

Komisyon üyesi, akşam yemeğinde de iş dünyasının önde gelen dernekleri ve kurumlarıyla toplantı yaptı.

AB delegasyonundan yapılan açıklamada, “Komisyon üyesi McGuinness, yaptırım politikalarını ve daha ileri iş birliği fırsatlarını ele almak ve hükümet üyeleriyle görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret ediyor” ifadelerine yer verildi.

‘YAPTIRIMLARIN HİLE YOLUYLA ATLATILMASINI TESPİT EDİP…’

Avrupalı yetkili, Ankara'daki resmi temaslarının ardından Twitter üzerinden yaptığı kısa açıklamada, “Rusya'ya karşı yaptırımlarımızın uygulanmasına ve yaptırımların hile yoluyla atlatılmasını tespit edip kökünü kazıma ihtiyacına güçlü bir şekilde odaklandığımızı iletme fırsatı doğdu” diye konuştu.

McGuinness'in Ankara temaslarını daha önemli kılan gelişme, ziyaretin, AB'nin Rusya'ya dönük sekizinci yaptırım paketini kabul etmesinin hemen ardından gerçekleşmesi oldu.

Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirmesi nedeniyle çok tartışılan AB'nin yeni yaptırım paketi, ithalat ve ihracat kısıtlamalarının yanı sıra yaptırımları hileli yollarla delen kişi ve kuruluşların caydırılmasını da içeriyor.

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