Abone Ol

ABD’li bakan yardımcısı Türkiye’de yaptırımları görüşecek

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo, Türkiye ziyaretinde Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda işbirliğini görüşecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD’li bakan yardımcısı Türkiye’de yaptırımları görüşecek

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Rusya’ya Ukrayna’yı işgali nedeniyle başlatılan yaptırımların uygulanmasında eşgüdümün sağlanmasını ele almak üzere Türkiye’yi ziyaret etti.

Kaynaklar geçen hafta Adeyemo’nun Hazine Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşeceğini belirtmişlerdi.

ABD’den dün gece yapılan resmi açıklamada, Adeyemo’nun mevkidaşları ve finans kuruluşları ile bir araya geleceği ziyarette bölgedeki ekonomik sorunlar ve terör örgütlerinin finansmanı ile mücadele konularının da ele alınacağı ifadesi yer aldı. (REUTERS)

Rusya'dan ABD'ye yeni yaptırım! Hedefte Yellen da var İlginizi Çekebilir Rusya'dan ABD'ye yeni yaptırım! Hedefte Yellen da var Sağlık hizmet borçlarında yeni düzenleme İlginizi Çekebilir Sağlık hizmet borçlarında yeni düzenleme

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster