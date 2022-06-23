ABD’li bakan yardımcısı Türkiye’de yaptırımları görüşecek
ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo, Türkiye ziyaretinde Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda işbirliğini görüşecek.
ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Rusya’ya Ukrayna’yı işgali nedeniyle başlatılan yaptırımların uygulanmasında eşgüdümün sağlanmasını ele almak üzere Türkiye’yi ziyaret etti.
Kaynaklar geçen hafta Adeyemo’nun Hazine Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşeceğini belirtmişlerdi.
ABD’den dün gece yapılan resmi açıklamada, Adeyemo’nun mevkidaşları ve finans kuruluşları ile bir araya geleceği ziyarette bölgedeki ekonomik sorunlar ve terör örgütlerinin finansmanı ile mücadele konularının da ele alınacağı ifadesi yer aldı. (REUTERS)