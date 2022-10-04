ABD’nin ulusal borcu 31 trilyon doları aştı

ABD'nin gayri safi milli borcu ilk kez 31 trilyon doları aştı. Bu borcun korkunç bir mali dönüm noktası olacağı ifade ediliyor.

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ABD Hazine Bakanlığı raporunda ortaya çıkan rekor borçlanmanın, hızlı bir şekilde enflasyonla mücadele etmeye çalışırken, tarihsel olarak düşük faiz oranlarının yerini daha yüksek borçlanma maliyetleriyle değiştirdiği için uygunsuz bir anda geldiği ifade ediliyor.

New York Times’ta yer alan habere göre, pandemi ile mücadele etmek ve vergi indirimlerini finanse etmek için rekor düzeyde hükümet borçlanması bazı politikacılar tarafından uygun olarak görülse de, bu yüksek oranlar Amerika’nın borçlarını zaman içinde daha maliyetli hale getiriyor.

Peter G. Peterson CEO’su Michael A. Peterson, “Büyüyen borçlarla ilgili endişelerimiz, hem borcumuzu hem de faiz oranlarımızı artırdıkça kendini göstermeye başlıyor. Faiz oranları çok düşük olduğu için çok fazla insan borç durumuna kayıtsız kaldı” dedi.

YATIRIMCILARA ETKİSİ NE OLACAK?

Söz konusu rekor, yatırımcıların küresel bir resesyon korkusu ile bu durumdan kaçınılabileceğine dair iyimserlik arasında gidip geldiği dalgalı bir ekonomik anda geldi. ABD’de piyasalardaki kazanımlar artarken, Eylül ayını zor bir şekilde geçiren Wall Street’i daha olumlu bir yola soktu. Yatırımcılar ayrıca, söz konusu durumu şirketlerin borçlanma maliyetlerini artıran Fed’in faiz artışlarının yakında yavaşlamaya başlayabileceğinin bir işareti olarak algıladı.

Pandemi sırasında oranları sıfıra yakın bir seviyeye çeken Fed, son 40 yılın en hızlı artan enflasyonunu durdurmak için faiz oranlarını yükseltmeye başlamıştı. Oranlar şimdi yüzde 3 ile 3,25 arasında bir aralıkta belirlendi ve Fed’in en son tahminleri, daha önceki bir tahmindeki yüzde 3,8’den gelecek yılın sonunda yüzde 4,6’ya tırmanacağını öngördü.

2023’TE ABD EKONOMİSİ DARALABİLİR

Faiz artışları, ABD’nin mali tablosu için kısa bir iyileşme dönemini daha da kısaltabilir. Beyaz Saray, ekonominin büyüklüğünden bir pay olarak ölçülen ulusal borcun, 2024’te yeniden büyümeden önce, 2023’te hafifçe daralacağını tahmin ediyor.

31 trilyon dolarlık sınır, ABD’yi daha sürdürülebilir bir mali yola koyma ve on yıl içinde federal bütçe açıklarını 1 trilyon dolar azaltma sözü veren ABD Başkanı Biden için siyasi bir sorun teşkil ediyor.

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