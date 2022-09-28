Açlık sınırı 7 bin 245 TL’ye, yoksulluk sınırı 23 bin 600 TL’ye yükseldi

Türk-İş'in verilerine göre eylülde açlık sınırı 7 bin 245,18 TL’ye, yoksulluk sınırı 23 bin 599 TL'ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 5,15 yıllık 130,01 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türk-İş 2022 Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarına açıklandı. Buna göre, göre, açlık sınırı 7 bin 245,18 TL'ye, yoksulluk sınırı 23 bin 599 TL’ye yükseldi.

Türk-İş araştırmasının sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 7 bin 245,18 TL'ye yükseldi. Açlık sınırı 7 bin 245 TL ile asgari ücretin 1745 TL üzerinde gerçekleşti.

YOKSULLUK SINIRI 23 BİN 600 TL

Dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 23 bin 599,93 TL'ye, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 9 bin 469,35 TL'ye yükseldi.

Buna göre, Ankara'da asgari ücret alan bekâr bir çalışanın, aylık yaşama maliyetini karşılayabilmesi için 3970 TL daha bulması gerekiyor.

GIDA ENFLASYONUNDA BÜYÜK ARTIŞ

Öte yandan araştırmaya göre, mutfak enflasyonu aylık yüzde 5,15 ve son on iki aylık yüzde 130,01 oranında artış gösterdi.

Bu ay süt ve peynir fiyatları gerilerken yoğurt fiyatları sabit kaldı. Av sezonunun açılmasıyla balıketi yüzde 15 gerileyerek Ankara'da eylül ayında ortalama 100 TL'den tezgâhlarda yer buldu. Dana etinin fiyatı geriledi. Bir ayda kuzu eti fiyatı yüzde 7, tavuk eti yüzde 8, yumurta yüzde 11 zamlandı.

Karadeniz'den tahıl ihracının sürmesiyle küresel buğday, pirinç, arpa fiyatlarında gerileme olmasına rağmen bu ay Ankara'da tahıllar yine zamlandı. Aylık tabanda bulgur yüzde 7, makarna yüzde 6 fiyat artışı yaşadı. Pirinç ve irmik fiyatları da yükseldi. Ayçiçek yağının fiyatı değişmedi. Margarin fiyatı düştü. Zeytinyağı bir ayda yüzde 12 zamlandı

‘ENFLASYONİST ATMOSFER YARATILIYOR’

Raporda, “Tüm bu olumsuz sonuçların maaşlı, ücretli, yevmiyelilere yansıması ücretlere zam yapılarak bertaraf edilmeye çalışılıyor. Lakin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentileri çıpalayamadığı bir ortamda enflasyon beklentisi gerçekleşen enflasyonla şekilleniyor. Bu da kendi kendini besleyen bir enflasyonist atmosfer yaratıyor” ifadeleri kullandı.

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