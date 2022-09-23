Ağustosta toplam turist sayısı arttı, Rus turist azaldı

2022 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,32 artarak 6,3 milyon kişiye çıktı. Ancak, ağustosta ülkeye gelen Rusların sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,99 azalışla 806 bine geriledi.

Sozcu.com.tr

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022 Ağustos’a ilişkin açıkladığı Sınır İstatistikleri, savaşın turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre, 2022 Ağustos’ta Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,32 oranında artarak 6,3 milyon kişiye çıktı.

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2022 Ocak-Ağustos döneminde ise, bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 108,5 artışla 29.3 milyon kişiye çıktı.

Ancak, ağustos ayında ülkeye gelen Rusların sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,99 azalışla 806 bine geriledi. Bu oranda, bir önceki aya göre 2,78 puanlık artış gözlendi.

UKRAYNALILARIN ORANINDA YÜZDE 78,38’LİK DÜŞÜŞ

Ukrayna, geçen yıl Türkiye’ye en çok turist gönderen üçüncü ülke olmuştu.

Ağustosta Türkiye’ye gelen Ukraynalıların oranı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,38 oranında azalarak 70 bin kişiye düştü.

2022 Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ülkeye gelen Rusların sayısı yüzde 22 oranında artarken; aynı dönemde Ukraynalıların oranı yüzde 69,19 azaldı.

Ağustos ayında ülkeye gelen 6 milyon 304 bin 443 yabancı ziyaretçinin 164 bin 28’inin (yüzde 2.60’sının) günübirlikçi olduğu belirtildi.

ALMAN TURİSTLERİN SAYISI RUSLARI GEÇTİ

2022 Ağustos’ta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 13,61 (858 bin 265) ile birinci, Rusya yüzde 12,79 (806 bin 505) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,73 (550 bin 156) ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu ülkeyi Bulgaristan ve İran takip etti.

2022 yılı Ocak – Ağustos döneminde ise Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 13,13 (3 milyon 850 bin 816) ile birinci, Rusya yüzde 10,24 (3 milyon 3 bin 836) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,05 (2 milyon 360 bin 404) ile üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.

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