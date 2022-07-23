Aile Destek Programı’na çalışanlar ve emekliler de başvurabilecek

Türkiye Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, programa çalışanlar ve emeklilerin de başvuru yapabileceğini duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu Aile Destek Programı’nın detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor. Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek.

“ASGARİ ÜCRET TUTARININ 1/3ÜNDEN AZ OLMASI KOŞULU”

*Çalışanlarımız: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3ünden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir.

*Emeklilerimiz: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3ünden az olması koşuluyla; SSK emeklileri BAĞKUR emeklileri Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.

ÖDEMELER BU CUMA BAŞLIYOR

*Ayrıca Temmuz’da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet’e. (DHA)

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