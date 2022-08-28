Akaryakıt maliyetleri yeni sezon öncesi balıkçıyı zor sokuyor

Balıkçılık sezonunun açılmasına günler kala denizlerde bolluk beklense de artan akaryakıt maliyetleri balıkçıları zora sokuyor. Maliyetlerin balık fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.

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Balıkçılar yeni sezon öncesi artan motorin fiyatlarından şikayetçi. Yeni sezonda denizde bolluk beklese de üreticiler artan maliyetlerden endişeli.

Denizlerde av sezonunun başlamasına sayılı günler kala onarımını tamamladıkları teknelerini yeniden suyla buluşturan balıkçılar, hamsi ve palamutta bolluk bekliyor. Yasağının sona ereceği 1 Eylül’ü heyecanla bekleyen Çanakkale, Balıkesir ve Yalovalı balıkçılar, teknelerinin eksikliklerini giderip ağlarını tamir ediyor.

MOTORİNDEKİ ARTIŞ NEDENİYLE BALIKÇI SIKINTIDA

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Işık, 2022-2023 avcılık sezonuna sayılı günler kala balıkçının her zamanki gibi denizden beklentisinin çok olduğunuz söyledi.

Motorin fiyatlarındaki artış nedeniyle balıkçıların sıkıntı yaşadığını belirten Işık, hem bu konuda hem de en fazla 24 metre derinliğe kadar avlanılabilmesi uygulamasının esnetilmesi için destek beklediklerini ifade etti.

BOL AV BEKLENİYOR

Işık, bol av bekledikleri balık çeşitleriyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Genel duruma bakacak olursak, Karadeniz’deki palamudun yüzde 10’u Marmara’dan Ege Denizi’ne akıp gitti. Yaz döneminde avcılık yapanlarda sardalya beklentileri az oldu. Hava şartları da izin vermedi sardalya avlanmasına. Marmara Denizi’nde hamsi çok bol. Göz ve radarlarla yapılan gözlemlerde bazı bölgelerde daha yoğun gözüküyor.

Sezon açılmadan onunla ilgili ne kadar olur, ne kadar yakalanır bilemiyoruz tabii ama gözlemlediğimiz kadarıyla şu anda Marmara Denizi’nde bol miktarda hamsi görülüyor. Karadeniz’de görünen palamut geçişlerinde, Marmara’da balıkçılarımız yakalayıp, değerlendirip parasını kazanabilir.”

Kooperatif üyesi balıkçı Bülent Arı ise özellikle çinekop, lüfer, palamut gibi çeşitlerde bol av beklediklerini, maliyetlerinin uygun olması durumunda tüketicilere ucuz fiyatlardan balık yedirmek istediklerini ifade etti. (AA)

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