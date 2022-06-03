Akaryakıt zamlansa da bayilerin kârları eridi: Zararına çalışıyoruz

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "Son bir yılda başta giderleri en az enflasyon oranında artan bayilerin kâr marjlarında herhangi bir artış yapılmadığı için kârları eridi. Adeta zararına çalışır durumdayız" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Son günlerde kamuoyunda tartışılan asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, “Akaryakıt bayilerinin kâr marjı yüzde 15'e yükseltilene kadar asgari ücret artışından muaf tutulmalıdır. Bayilerin bu yükü mevcut kâr marjıyla kaldırmaları mümkün değildir” dedi.

Yüksek fiyatlar nedeniyle kredi kullanmak zorunda kalan akaryakıt bayilerinin yüksek faiz oranlarıyla borçlandıklarını dile getiren Okumuş, “1 Haziran 2021 tarihinde motorinin litresi 7.24 TL'den bugün 25.86 TL'ye, benzinin litresi ise 7.72 TL'den 26.22 TL'ye yükseldi. Akaryakıt fiyatlarındaki bu rekor artışlar nedeniyle bayiler nakliye giderlerini bile karşılayamaz hale geldi” diye konuştu.

Özellikle Anadolu'daki akaryakıt bayilerinin ekonomik sıkıntılarının giderek ağırlaştığını ifade eden Okumuş, “Son bir yıl içinde başta enerji maliyetleri olmak üzere giderleri en az enflasyon oranında artan bayilerin kar marjlarında herhangi bir artış yapılmadığı için karları eridi. Adeta zararına çalışır durumdalar. Bayilerin sırtında bulunan sorumlu müdür, tehlikeli madde güvenlik danışmanı gibi ek yükler bayilerin bu zararının katlanmasına neden oldu” ifadelerine yer verdi.

BAYİLERİN KAR MARJI EN AZ YÜZDE 15'E ÇIKARILMALI

PÜİS Genel Başkanı Okumuş'un açıklaması şöyle:

“150 bin kişiye istihdam sağlayan akaryakıt bayilerinin, mevcut kâr marjıyla asgari ücrete yapılacak yeni bir artışı kaldırabilmeleri mümkün değil. Çünkü akaryakıt bayilerinin kâr marjı yüzdesel değil, sabit bir rakamdan oluşmaktadır. Dolayısıyla akaryakıt fiyatları düşse de, artsa da sattıkları her litre yakıttan elde ettikleri kar değişmemektedir.

Kaldı ki akaryakıt fiyatları da bayiler tarafından belirlenmemektedir. Maliyetlerimizdeki yüksek artışlar ve bayilerin üzerindeki ek maliyetler göz önüne alınarak kar marjımızın en az yüzde 15 seviyesine yükseltilmesini ve her yıl enflasyon oranında arttırılmasını talep ediyoruz.

EKONOMİK SIKINTILAR AĞIRLAŞARAK DEVAM EDİYOR

Akaryakıt bayileri brüt yüzde 2.9 kar marjı ile enerji ihtiyacını mı karşılayacak? Personel maaşını mı ödeyecek? Sırtına yüklenen sorumlu müdür, tehlikeli madde güvenlik danışmanı, iş güvenliği uzmanının maaşını mı verecek? Tüketicilerin kredi kartı ile aldıkları yakıtın komisyon yükünü mü çekecek? Fahiş akaryakıt fiyatları nedeniyle sermaye artışına gitmek zorunda kaldığı için çektikleri kredilerin faizini mi ödeyecek? İşletme giderlerini mi karşılayacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TSE ve EPDK'nın mevzuatıyla getirilen zorunlulukları mı yerine getirecek? Emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi mi ödeyecek? Özellikle taşradaki bayilerin ekonomik sıkıntıları ağırlaşarak devam ediyor.

‘NAKLİYE GİDERLERİMİZİ KARŞILAYAMIYORUZ’

1 Haziran 2021 tarihinde motorinin litresi 7.24 TL'den bugün 25.86 TL'ye, benzinin litresi ise 7.72 TL'den 26.22 TL'ye yükseldi. Akaryakıt fiyatlarındaki bu rekor artışlar nedeniyle bayiler nakliye giderlerini bile karşılayamaz hale geldiler. Ayrıca yüksek fiyatlar nedeniyle sermaye arttırmak için kredi kullanmak zorunda kaldılar ve çok yüksek faiz oranlarıyla bankalara borçlandılar. Bankalardaki limitlerini yükseltmek için de daha fazla teminat göstermek zorunda kaldılar.”

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