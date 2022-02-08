Akaryakıt zamları nakliyecileri isyan ettirdi

Peş peşe gelen akaryakıt zamları nakliyeciyi, şoförleri perişan etti. Nakliyeciler ve TIR şoförleri zamlara “Bir devlet vatandaşını yandaşa soyduruyorsa yazık” sözleriyle tepki gösterdi.

Can ÇAPAR

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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde ve S.S. Kırıkhan Kamyon ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde nakliyecilerin, TIR şoförlerinin sorunlarını dinledi.

En son gelen 80 kuruşluk motorin zammı nakliyeciyi isyan ettirdi. Konya’dan Hatay’a gelen bir sürücü, 7 Şubat’taki 80 kuruşluk motorin zammının ardından dönüş için 1750 lira daha fazla akaryakıt parası ödeyeceğini söyledi.

4 bin lira kiralama bedeli ile Konya’dan Hatay’a geldiğini, kendisine kalacak olan 2 bin liranın 1750 lirasını 80 kuruşluk zamdan sonra akaryakıta ödeyeceğini söyleyen şoför “250 lirayla eve döneceğiz, çocuklara ekmek alacağız.” dedi.

‘DEVLETİMİZ İÇİN HER ŞEYE VARIZ AMA BİZİ NEDEN SOYDURUYORLAR?’

Özellikle son gelen 80 kuruşluk motorin zammı, nakliyecinin deposunu doldururken daha da zarar etmesi anlamına geliyor.

Konya'dan yük almak için Hatay'a gelen şoför Güzelmansur'a iki aracının deposunu 80 kuruşluk zamdan önce 17 bin 400 liraya doldurduğunu ancak zamdan sonra bunun 19 bin liraya çıktığını söyleyerek; “Hiçbir zaman 19 bin lira kazanamayacağız ki depomuzu dolduralım. Konya'dan İstanbul'a gittim 1.330 lira köprü ve yol parası ödedim. Evimin elektriği 110 liraydı. 341 lira fatura geldi. 160 lira gelen doğalgaz, 860 küsur lira geldi. Bir devlet vatandaşını yandaşa soyduruyorsa yazık… Nakliyeciler durursa ülke felç olur. Devletimiz için her şeye varız ama bizi neden soyduruyorlar?” dedi.

Bir başka nakliyeci de 30 bin akaryakıt, 25 bin lira sanayi borcu olduğunu ifade ederek; “Lastik fiyatlarını saymıyorum bile. Lastikleri değiştirmek için kredi çekmen gerekiyor. Yaşım daha 20 ama bunları yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

‘GİDERLER SÜREKLİ ARTIYOR, GELİR KUŞA DÖNÜYOR’

Görüşmelerinin ardından açıklama yapan Güzelmansur “Lastik fiyatları %150 zamlandı, otoyollar-tüneller-köprüler zamlandı, akaryakıta sürekli zam geliyor. Elektrik, doğalgaz faturaları 2-3'e katladı. Gıda fiyatları aldı başını gidiyor. Bu gidere dayanamayan nakliyeci kontak kapatırsa, tedarik zinciri bozulur, ülke krize girer. Nakliye sektörünün feryadını duymalıyız. Nakliye sektörünün kullandığı mazottan alınan ÖTV derhal sıfırlanmalı” dedi.

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