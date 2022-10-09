Akbank kredi kartlarına yaşanan aksaklığın giderildiğini duyurdu

Akbank, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansıyan aksaklıkla ilgili sosyal medya hesabından üçüncü kez açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akbank, kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklıkların giderildiğini ve müşterilerin kredi kartlarının limit sorununun çözüldüğünü bildirdi.

Akbank kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına ilişkin üçüncü kez açıklamada bulundu.

Bankanın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bankamız kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklık giderilmiştir. Bu durumdan etkilenen müşterilerimizin kredi kartlarının limit sorunu çözülmüştür. Mükerrer kayıtlar düzeltilmektedir. Yaşanan olumsuz süreçten dolayı özür dileriz” denildi.

Banka, gün içerisinde konuya ilişkin iki kez açıklama yapmış, ikinci açıklamada, “Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan doları özür dileriz” ifadeleri kullanılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Akbank'ın mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinde dün yeni bir teknik arıza yaşandı.

Akbank müşterileri, kredi kartı işlemlerinde taksitlerin iki kez çekilmesi gibi teknik bir arızayla karşı karşıya kaldıklarını sosyal medyadan gündeme getirdi. Vadesi gelmemiş işlemlerin mükerrer göründüğü belirtildi.

Vatandaşlar Akbank kredi kartlarıyla yaptıkları tüm harcamaların ekstreye iki kez yansıması üzerine şikayetlerini dile getirirken, bankanın müşteri hizmetleri numarasına ulaşılamaması da dikkat çekmişti. (AA)

İlginizi Çekebilir Akbank kredi kartlarında teknik sorun