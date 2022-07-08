Akbank’ta teknik sorun

Akbank mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinde bugün sistem arızası meydana geldi. Banka resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akbank mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinde bugün sistem arızası yaşandı. Akbank, resmi sosyal medya hesabı sorunun devam ettiğini belirterek bir özür mesajı paylaştı.

Bankanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz” denildi.

ÇALIŞMA SAATLERİ UZATILDI

Ayrıca Akbank, çalışma saatlerini uzattığını da duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Bankamızın mobil bankacılık kanalında yaşanan yavaşlama devam ediyor. Tüm birimlerimiz konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Müşterilerimizin EFT işlem süresi saat 16:00’a kadar uzatılmıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz” denildi.

GEÇEN YIL DA AKSAKLIK YAŞANMIŞTI

Akbank müşterileri geçtiğimiz yıl 6-7 Temmuz tarihlerinde dijital bankacılık sistemlerinde sorun yaşamış, banka iki gün boyunca mobil hizmet verememişti.

Bankadan yapılan açıklamalarda siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edilmiş, “durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verilmişti.

İlginizi Çekebilir Altın fiyatları kritik seviyeye yaklaştı, düşüş sürecek mi?

İlginizi Çekebilir İvme kaybeden NFT piyasası çıkış arıyor