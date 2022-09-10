AKP’li belediyeler yoksulu görmüyor

Vatandaşlar ekonomik krizde açlık ve yoksullukla boğuşurken AKP’li belediyeler, peş peşe konukların beş yıldızlı otellerde konakladığı, milyonluk gastronomi festivalleri düzenliyor.

Deniz AYHAN

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Ekonomik kriz nedeniyle vatandaş açlık ve yoksullukla boğuşurken AKP'li belediyeler milyonluk gastronomi festivalleri düzenliyor. AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 22 Ağustos'ta sözleşmesini imzaladığı 23-25 Eylül'de yapılacak Bursa Gastronomi Festivali'nin hizmet alımı için 3 milyon 762 bin 800 TL ödendi. Belediye, görevlilere, konuklara ve protokole farklı ikram menüsü sunacak. Görevlilere köfte, ekmek, ayran ve sudan oluşan kumanya verilecek. Konuklara çorba, ara sıcak, ana yemek (ızgara dana eti veya kuzu eti ya da döner), salata, tatlı, meşrubat ikram edilecek. Protokol, Bursa Saray Mutfağı'ndan hazırlanan menü ile ağırlanacak. Bursa bıçağı ve çanta hediye edilecek konuklar, 5 yıldızlı otelde konaklayacak.

3 MİLYON HARCANDI

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı başında düzenlediği ‘Konya Gastrofest 2022 Organizasyonu' belediyeye 3 milyon 497 bin TL'ye mal oldu. 100 kişi beş yıldızlı, 250 kişi dört yıldızlı otellerde dört gün konaklaması planlandı. Bu organizasyonda da görevliler için ayrı misafirler için ayrı menü hazırlandı. Görevlilere meyve suyu, sandviç ekmeği içine iki dilim kaşar peyniri, bir yaprak marul ve iki dilim salatalıktan oluşan kumanya, stant görevlilerine çorba, etli ana yemek, tatlı veya salatadan oluşan tabldot sunulacağı belirtilirken, misafirlerin menüsü ise 100 gram dana eti olacak şekilde etli ekmek, et döner, köfte, sucuk ekmek, meşrubat, domates, biberden oluşan paketler şeklinde hazırlandı. Ayrıca şerbet, höşmerim helvası da ikramlar arasında yer aldı.

Milyonluk festivallerin biri bitiyor biri başlıyor

AKP'li Rize Belediyesi'nin Gastro Rize Festivali'nin maliyeti 1 milyon 351 bin TL oldu. AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin Gastronomi Festivali için 715 bin TL ödenmişti. Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin gastronomi fuarı 645 bin TL'ye mal edilmişti. AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi de ‘Ulusal ve Uluslararası Turizm ve Gastronomi' organizasyonu için 1 milyon 230 bin 500 TL harcamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onur konuğu olduğu 1. Tokat Gastronomi Festivali için 3 milyon TL harcandığı iddia edilmişti. Ancak Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 400 bin TL civarında ödeme yapıldığını söylemişti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de 13-17 Eylül arasında maliyeti 1 milyon 594 bin olarak açıklanan, Gastronomi Festivali düzenleyecek. 5 yıldızlı otellerde kalacak konukları, VIP araçlar karşılayacak.