AKP’li Elitaş, Binance temsilcileriyle görüşecek

Kripto para düzenlemesiyle ilgili 29 Aralık'ta sektör temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bu kez de kripto para borsalarından Binance'nin Türkiye temsilcileri ile Meclis'te görüşecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kısa bir süre önce kripto para temsilcileriyle Meclis’te toplantı yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, şimdi de dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’nin Türkiye temsilcileri ile görüşecek.

Perşembe günü Meclis’te yapılacak görüşmede Binance temsilcilerinin, yasal düzenleme konusunda önerilerini sunacağı ve teknik sunum yapacağı öğrenildi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE DE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

AKP grup başkan vekilleri Elitaş ve Mahir Ünal, ‘kripto para’ düzenlemesiyle ilgili 29 Aralık 2021’de Meclis’te sektör temsilcileri ve uzmanlar ile bir araya gelmişti.

Toplatıya Elitaş ve Ünal’ın yanı sıra, BTK Başkanı Ömer İleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Genel Müdürü Hakan Ertürk, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Mustafa Cerit, MASAK Başkan Yardımcısı Mahmut Okur, Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Karpuz da katılmıştı. (DHA)



İlginizi Çekebilir TBMM'de 'kripto para' toplantısı

İlginizi Çekebilir AKP'den kripto para düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama