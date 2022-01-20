AKP’li Numan Kurtulmuş’tan Bitcoin açıklaması

İstanbul Sultanbeyli'yi ziyaret eden ve gençlerle buluşan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kripto paraya ilişkin soruya "Yasal çalışmalar yapılıyor, herhalde önümüzdeki dönemde parlamentoya da gelecektir. Henüz 'Bitcoin alternatif bir para birimidir' demek için çok çok erken olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli’yi ziyaret ederek gençlerle görüştü. Etkinliğe gelen gençlerden birinin kripto paralara ilişkin görüşünü sorduğu Kurtulmuş, şunları söyledi:

* Bitcoin yeni bir para birimi denemesidir. Tamamen sanaldır ama şu anda bir karşılığı var. Dünyada yeni bir küresel finansal mimari arayışının bir sonucudur. Biz 30 yıldır bunları söylüyoruz. Dünyada yeni bir küresel finansal mimariye ihtiyaç var.

* Açıkçası Bitcoin çok hızlı gelişiyor. Bununla birlikte spekülatif bir alan haline de dönüyor. Yasal çalışmalar yapılıyor herhalde önümüzdeki dönemde parlamentoya da gelecektir.

* Henüz ‘Bitcoin alternatif bir para birimidir’ demek için çok çok erken olduğunu düşünüyorum. Dikkatli olmak lazım, insanların yeni bir denemede kötü tecrübeler edinmemeleri için tedbirlerin alınması gerekiyor.

ÜNİVERSİTE SINAV ÜCRETLERİ KALDIRILABİLİR Mİ?

‘Üniversite sınav ücretleri kaldırılabilir mi?’ sorusuna ise Kurtulmuş, şu cevabı verdi:

* Türkiye’deki sınav sistemi bakımından iftiharla söyleyebiliriz ki, ÖSYM dediğimiz sınav sistemi en oturmuş, önemli sınavlarından birisidir. Kurum olarak da çok ciddi kurumlarımızdan birisidir. Tabi bunların da birtakım maliyetleri var.

* Üniversite sınavı dediğiniz şey aslında büyük bir maliyet. Baskılarından tutun hocalarına, ulaşım meselelerine kadar. Duyduğum zaman çok hoşuma gidiyor keşke evlatlarımız bu sınavlara ücretsiz girebilseler.

* Ama belki belli bir ücretin olması işin değerini düşürmemek bakımından olabilir. Nihayetinde hesap, kitap meselesidir. Önemli bir sınav, ciddi bir kurum bu şartları göz önünde bulundurarak bunu değerlendirmek lazım. DHA

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