Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ali Ağaoğlu, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, sabah saatlerinde rahatsızlandı.
Ataşehir’deki Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Merkezi’nde yer alan iş yeri doktoru tarafından muayene edilen Ali Ağaoğlu, hemen yakındaki bir özel hastaneye sevk edildi.
Ali Ağaoğlu’nun kalp krizi geçirdiği belirtilirken anjiyo tedavisi sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.