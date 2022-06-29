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Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ali Ağaoğlu, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma: 16:41 - 29 Haziran 2022 Güncellenme:
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Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, sabah saatlerinde rahatsızlandı.

Ataşehir’deki Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Merkezi’nde yer alan iş yeri doktoru tarafından muayene edilen Ali Ağaoğlu, hemen yakındaki bir özel hastaneye sevk edildi.

Ali Ağaoğlu’nun kalp krizi geçirdiği belirtilirken anjiyo tedavisi sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

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