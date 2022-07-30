Ali Babacan: Paramızdan altı sıfır silmiştik, Beştepe bir sıfır ekledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Paramızdan 6 sıfır silmiştik. Beştepe bir sıfır ekledi. Dolar 1,5-2 liraydı. Bir sıfır eklediler, 17-18 lira oldu. Ekmek elli kuruştu. Beş lira oldu. Tavuk döner beş liraydı, elli lira oldu. Kiralara bir sıfır eklediler. 500 liralık daire 5 bin oldu" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul Arnavutköy İlçe Başkanlığı binasının açılış töreninde konuştu.

“KORKARIM Kİ SEÇİME KADAR BUNLAR DAHA SIFIR EKLEYECEK”

İktidarın ekonomik politikalarını eleştiren Babacan, şöyle konuştu:

* Beştepe'nin ülkemizi ittiği bu çukurda ne var biliyor musunuz? Biz vaktiyle paradan altı sıfırı atmıştık. Beştepe ne yaptı? Geldi bir sıfırı ekledi. Dolar 1,5 liraydı, 1 lira 60 kuruştu. Şimdi çıktı 18 liraya gidiyor. Nereye gidecek bilmiyoruz.

* Bir sıfır eklediler. Ekmek 50 kuruştu, bir sıfır eklediler oldu 5 lira. Basit bir tavuk döner, 5 liraydı oldu 50 lira. Kiralara bir sıfır eklediler. Bugün burada 500 liralık daire, oldu 5 bin lira kira. Biz altı sıfır atmıştık, Beştepe geldi şimdiden bir sıfırı ekledi. Korkarım ki seçime kadar bunlar daha sıfır ekleyecek.”

“BEŞTEPE ‘YAT' DİYOR, MERKEZ BANKASI YATIYOR, ‘KALK' DİYOR KALKIYOR”

Merkez Bankası'na da eleştiri yönelten Babacan, şunları söyledi:

* “Dünyadaki tüm Merkez Bankalarının görevi nedir? Enflasyonu düşürmektir. Bizimkisi hariç. Bizim Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek gibi bir çabası yok. Belli ki enflasyonla mücadeleden bunlar vazgeçtiler. Zaten ortada memleketin Merkez Bankası diye bir şey kalmadı.

* Ne var? Sadece Beştepe'nin talimatları var. Beştepe ‘yat' diyor, Merkez Bankası yatıyor. ‘Kalk' diyor kalkıyor. ‘İndir' diyor indiriyor, ‘Bindir' diyor, bindiriyor. Ülkenin en sağlam, en güvenilir olması gereken ekonomiyle ilgili kurum Merkez Bankası maalesef itibarını kaybetti.”

“SEN Mİ DÜNYA BARIŞINI SAĞLAYACAKSIN?”

Beştepe, her birimizi tek tek fakirleştirdi” diyen Babacan, “Enflasyonun düşmesini Merkez Bankası neye bağlamış biliyor musunuz? Ne diyor, ‘ dünya barışı sağlanırsa, ben de enflasyonu düşüreceğim' diyor. Merkez Bankası, dünya barışını sağlamakla mı sorumlu, yoksa bizim milli ve yerli paramızın değerini korumakla mı sorumlu. Bizim paramızın değerini sen koru arkadaş ya. Dünya barışından sana ne. Sen mi dünya barışını sağlayacaksın?” şeklinde konuştu.

“111 DOLARI BU PARANIN İÇİNDEN KİM UÇURDU?”

Cebinden 200 lira çıkaran Babacan, “2009'da bu 200 liranın değeri ne kadardı biliyor musunuz? 123 dolar ediyordu. Bugün ne kadar ediyor? 12 dolar. Arada 111 dolar fark var. Bunun içinden 111 dolar uçmuş gitmiş bir yerlere. Ülkenin Merkez Bankası bu paranın değerini korumazsa, içinden bunun 111 dolar uçar gider. 111 doları bu paranın içinden kim uçurdu? Beştepe.” dedi.

“KARIŞMA ŞU İNSANLARIN İŞİNE”

Babacan, Erdoğan'a seslenerek, “Şu inadından vazgeç. Merkez Bankası'nın başına TÜİK'in başına dürüst, ehil kadroları ata, elini ayağını çek. Karışma şu insanların işine diyorum. Çünkü bilmiyorsun. Ama bilmediğinin de farkında değilsin diyorum. Hiç merak etmeyin. Hep beraber daha iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

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