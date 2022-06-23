Almanya ekonomisi ivme kaybediyor
Almanya satın alma yöneticileri endeksi (PMI) beklentilerin üzerinde gerileyerek Alman ekonomisinin ikinci çeyrek sonunda ivme kaybı yaşadığını gösterdi.
Özel sektör şirketlerinin aylık anketlerinden elde edilen satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, azalan ihracatın yol açtığı ekonomik belirsizlikler ve enflasyonun iç talep üzerinde baskı yaratması nedeniyle Alman ekonomisinin ikinci çeyreğin sonunda keskin bir ivme kaybı yaşadığını gösterdi.
Almanya’da hizmet sektörü öncü PMI verisi Haziran’da 52,4 seviyesine geriledi. Mayıs’ta nihai veri 55 seviyesinde açıklanırken Reuters anketine katılan ekonomistler Haziran ayına ait öncü verinin 54,5 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
İMALAT SEKTÖRÜ DE İVME KAYBEDİYOR
İmalat sektörü PMI verisi ise 52 seviyesine gerilerken Mayıs ayında nihai veri 54,8 seviyesinde açıklanmıştı. Reuters anketine katılan analistler imalat sektörü PMI verisinin 54 seviyesinde açıklanacağını tahmin ediyorlardı.
Bu hesaplamalar Alman ekonomisinin üçte ikisini teşkil eden imalat ve hizmet sektörleri içi öncü bileşik PMI verisinin 51,3 seviyesinde olduğuna işaret ediyor. Geçtiğimiz ay nihai veri 53,7 seviyesinde açıklanırken Reuters anketine katılan analistler verinin bu ay 53,1 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
Veride 50 puanın üstü büyümeye altı ise küçülmeye işaret ediyor. (REUTERS)