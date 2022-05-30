Almanya enflasyonunda yeni rekor

Almanya'da enflasyon mayısta yüzde 8,7 ile beklentileri aştı. Enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, enflasyonda yeni rekor getirdi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da enflasyon mayıs ayında yüzde 8,7 ile 1990’daki yeniden birleşme sonrasındaki dönemin zirvesini yeniledi. Nisanda bu oran yüzde 7,4 idi.

Bloomberg anketinde Almanya için mayıs ayı tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 8,1 idi. Böylece gerçekleşme, beklentinin çok üzerinde geldi.

Enerji ve gıda maliyetlerindeki artış, enflasyon yükselişinde etkili oldu.

GÖZLER AVRUPA MERKEZ BANKASI’NDA

Avrupa’nın en büyük ekonomisindeki yüksek enflasyon, Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişlemeye son verip faiz artırması açısından da önem taşıyor. 10 gün sonra toplanacak olan bankanın, geniş ölçekli varlık alım programının sona erdiğini açıklaması ve 10 yıldan uzun süre sonra temmuzda ilk faiz artışı için sinyal vermesi bekleniyor.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner fiyat artışlarına karşı mücadelenin birinci öncelikleri olduğunu belirtmişti. Bir basın toplantısında konuşan Lindner “Enflasyon en büyük ekonomik risk. Ekonomik krizle sonuçlanmaması için enflasyonla mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası'nın ana refinansman faizi yüzde 0, marjinal fonlama imkanı yüzde 0,25 ve mevduat faizi yüzde -0,50 seviyesinde bulunuyor. Euro bölgesi enflasyonu ise nisanda yüzde 7,5 ile rekor serisini sürdürmüştü.

İSPANYA’DA DA ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Nisanda yüzde 7,4 ile rekor seviyeye ulaşan Euro Bölgesi için mayıs enflasyon verisi yarın açıklanacak.

Öte yandan, bugün açıklanan İspanya enflasyon verisi de yüzde 8,5 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşerek yeni rekor kırdı.

Avrupa’daki seviyelerin yaklaşık 10 katı enflasyona sahip Türkiye’de ise mayıs ayında enflasyonun yüzde 80’e yaklaşması bekleniyor.

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