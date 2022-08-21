Almanya Merkez Bankası Başkanı: Enflasyon 70 yılın zirvesine çıkabilir

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yüzde 10’un üzerine çıkarabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, enflasyonun 1951'den bu yana ilk kez çift haneli seviyelere çıkabileceğini söyledi ve faiz oranlarının böyle bir ortamda yükselmeye devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Alman basın kuruluşu Rheinische Post'a konuşan Nagel, Rusya'nın doğalgaz arzını kısması nedeniyle enerji fiyatlarındaki artışın Alman enflasyonunu bu sonbaharda yüzde 10'un üzerine çıkaracağını belirtti. Nagel, fahiş enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun gelecek yıl da yüksek seyredeceğini ifade etti.

‘ENFLASYON SORUNU 2023'TE BİTMEYECEK'

Nagel, “Enflasyon sorunu 2023'te bitmeyecek. Arz darboğazları ve jeopolitik gerilimlerin devam etmesi muhtemel. Bu sırada Rusya doğalgaz arzını büyük ölçüde azalttı, doğalgaz ve elektrik fiyatları beklenenden fazla arttı” dedi.

Financial Times'ın haberine göre Nagel, Bundesbank'ın haziranda yaptığı yüzde 4,5'lik enflasyon tahmininin aşılacağını belirtti.

Ekonomistler bu yıl Almanya ve Euro bölgesindeki büyüme tahminlerini düşürürken enflasyon tahminlerini yükseltti.

ENERJİ MALİYETLERİ REKOR DÜZEYDE ARTTI

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Alman Siemens şirketinin uzman ve mühendisleriyle birlikte Portovaya gaz istasyonunda 3 günlük bir bakım çalışması yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu gelişme cuma günü enerji fiyatları üstündeki baskıyı artırdı.

Almanya'da elektrik fiyatları, geçen yıl 10 kat artan doğalgaz fiyatları nedeniyle bir yıl öncesine göre 7 kat artarak rekor kırmıştı.

Alman sanayi üreticilerinin uyguladığı elektrik fiyatları temmuza kadar yıllık yüzde 37,2 arttı. Bu oran, Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre şimdiye kadarki en yüksek artış.

Aylık bazda üretici fiyat endeksi de esas olarak enerji maliyetleri nedeniyle yüzde 5,3'lük rekor bir oranla arttı.

ENFLASYON YÜZDE 8,5

Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 8 Eylül'deki toplantısında faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini de söyledi. Nagel, ECB'nin faiz politikasını belirleyen 25 üyesinden biri.

Almanya’nın temmuz ayındaki tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yıllık bazda beklentilerin üstünde yüzde 8,5 olarak açıklanmıştı.

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