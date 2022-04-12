Almanya’da enflasyon 40 yılın zirvesine yükseldi

Almanya'da tüketici enflasyonu, martta yüzde 7,3 ile 40 yılın zirvesine yükseldi. Enflasyondaki artışta Ukrayna savaşı sonrası artan enerji fiyatları etkili oldu. 40 yıl önce de Irak-İran savaşı enerji fiyatlarını ve enflasyonu yükseltmişti.

Sozcu.com.tr

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Almanya'da yıllık tüketici enflasyonu, martta yüzde 7,3 ile son 40 yılın zirvesine yükseldi. Martta aylık enflasyon yüzde 2,5 oldu.

Federal İstatistik Dairesi’nin bugün açıkladığı nihai verilere göre, bu oran, 1981’in sonbahar dönemin sonrasındaki dönemin zirvesi oldu.

Dairenin açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla birlikte doğalgaz ile kalorifer ve motor yakıtlarının fiyatlarının belirgin şekilde arttığı, bunun da enflasyondaki yüksek seviyede ciddi bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

Almanya’da enflasyon en son bu seviyelere geldiğinde, İran-Irak savaşının petrol fiyatlarını yükselmesi etkili olmuştu.

Daireye göre, pandemi ile bağlantılı arz darboğazları ve ekonomik toparlanmayla birlikte enerji fiyatlarındaki artışlar, enflasyondaki yükselişte etkili olan diğer faktörler oldu.

ZEW ENDEKSİ BEKLENENDEN AZ GERİLEDİ

Alman yatırımcıların Avrupa’nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi Nisan ayında ​-41.0​ ile beklenenden daha az geriledi.

Reuters anketine katılan ekonomistler verinin ​​​​​​​​​​​-48.0 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

ZEW eğilim endeksi Mart’ta -39.3​ seviyesinde açıklanmıştı.​​​​​​​​​​​

ZEW Enstitüsü Başkanı Achim Wambach “ZEW endeksi düşük seviyede kalmaya devam ediyor. Ekonomi uzmanları ekonominin mevcut durumuna ilişkin kötümser yaklaşıyorlar ve ekonominin kötüleşmeye devam edeceğini düşünüyorlar” dedi.

Wambach “Önümüzdeki aya ilişkin enflasyonda yaşanacak artışa yönelik tahminlerin yarı yarıya azalması ile enflasyon beklentilerindeki gevşeme umut verici ancak önümüzdeki altı ay içerisinde stagflasyon yaşanması ihtimali sürüyor” dedi.

Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge de ​​​​-21.4 seviyesinden -30.8​ seviyesine geriledi.​​​

Reuters anketine katılan ekonomistler bu verinin -35.0 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

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