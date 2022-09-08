Almanya’da gelecek yıl rekor enflasyon ve resesyon bekleniyor

Almanya'nın IfW enstitüsü 2023'te resesyon ve rekor seviyede enflasyon beklediğini açıkladı.

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Almanya’nın IfW ekonomi enstitüsü, önümüzdeki yıl için ekonomik beklentilerini keskin şekilde düşürdü ve Ukrayna’daki savaş nedeniyle tırmanan enerji fiyatlarının ekonomide daralmaya yol açacağını tahmin etti.

IfW Almanya ekonomisinin 2023’te yüzde 0,7 daralacağını öngördü. Enstitü Haziran’da, Avrupa’nın en büyük ekonomisinin yüzde 3,3 büyüyeceğini tahmin etmişti.

IfW ekonominin bu yıl büyüyeceğine yönelik tahminini korudu, ancak büyümenin daha önce ifade edildiği kadar güçlü olmayacağını belirtti ve büyüme beklentisini yüzde 2,1’den yüzde 1,4’e düşürdü.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Almanya’nın başlıca enstitülerinden olan ve hükümete danışmanlık yapan IfW, bu yıl için enflasyon beklentisini de yüzde 7,4’ten yüzde 8’e çıkardı.

Daha önce 2023 için enflasyon tahminini yüzde 4,2 olarak açıklamış olan enstitü, bu tahminini de yüzde 8,7’ye yükseltti.

Enstitü tarafından yapılan açıklamada, “Elektrik ve doğalgaz maliyetlerindeki artış hane halklarının alım gücünü belirgin şekilde düşürecek ve tüketici harcamalarının azalmasına yol açacak” ifadeleri yer aldı. (REUTERS)

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