Almanya’da işsiz sayısı eylülde artmaya devam etti

Almanya'da işsiz sayısı, Ukrayna’dan gelen göçmenlerin işgücü piyasasına katılımının devam etmesi nedeniyle eylülde 14 bin artarak 2 milyon 510 bine yükseldi.

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Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, eylülde geçen aya kıyasla 14 bin artarak 2 milyon 510 bine yükseldi.

Bu artışta, Ukrayna’dan gelen göçmenlerin işgücü piyasasına katılımının devam etmesinin etkili olduğu belirtildi.

Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, haziranda 6 bin azalması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da eylülde yüzde 5,5 olarak sabit kaldı.

ÇALIŞAN SAYISI 6 BİN KİŞİ AZALDI

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işsizlik ve personel azlığının sonbahardaki toparlanmanın başlangıcında düştüğünü belirterek, “Artan fiyatlara ve enerji kıtlığına ilişkin endişelere rağmen işgücü piyasası genel olarak istikrarlı kalıyor” ifadesini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre ise ülkede Ağustos 2022'de çalışan sayısı 6 bin azalarak 45,4 milyona indi.

Açıklamada, mevsimsellikten arındırılmış olarak istihdam edilen kişi sayısının bir buçuk yılda ilk kez artmadığına vurgu yapıldı. (AA)

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