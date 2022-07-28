Almanya’da temmuz enflasyonu beklentileri aştı

Almanya'nın temmuz ayındaki tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yıllık bazda beklentilerin üstünde yüzde 8.5 olarak açıklandı.

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Almanya’nın temmuz ayındaki tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yıllık bazda beklentilerin üstünde yüzde 8.5 olarak açıklandı.

Rusya’nın doğalgaz arzını daha fazla azaltma adımından sonra başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde yüksek enerji maliyetleri konusundaki kaygılar artmıştı.

BEKLENTİ YÜZDE 8,1 İDİ

Ekonomistlerin beklentisi TÜFE’nin yüzde 8.1 olacağı yönündeydi.

Almanya TÜFE’si temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.8 arttı. Aylık artış beklentisi ise yüzde 0.4’tü.

Öte yandan, Almanya’da tüketici enflasyonu, martta yüzde 7,3 ile 40 yılın zirvesine yükselmişti. Enflasyondaki artışta Ukrayna savaşı sonrası artan enerji fiyatları etkili olmuştu. 40 yıl önce de Irak-İran savaşı enerji fiyatlarını ve enflasyonu yükseltmişti.

Haziran ayına gelindiğinde ise, Almanya’da tüketici enflasyonu haziranda yıllık yüzde 8,2’le beklentilerin altında kalmıştı. Böylece enflasyon geçtiğimiz ay gerçekleşen yüzde 8,7’nin altına gerilemiş olmuştu. (REUTERS)

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