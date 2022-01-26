Almanya’da tüketici fiyat enflasyonunun daha da artması bekleniyor
Alman hükümeti, daha önceki tahminlerin aksine, tüketici fiyat enflasyonunun bu yıl daha da artmasını bekliyor. Bu artış muhtemelen işçi sendikalarının daha yüksek ücret talep etmesine yol açacak.
Reuters haber ajansında yer alan haberde, Alman hükümetinin enflasyonun daha da artacağını öngördüğü duyuruldu.
Almanya Ekonomi Bakanlığı yıllık raporuna göre, yüksek enerji maliyetleri ve yarı iletkenlerin ve diğer ara ürünlerin kıtlığının fiyatları artırmaya devam etmesi nedeniyle, hükümet geçen yıl %3.1 olan enflasyonun bu yıl %3.3 olmasını öngörüyor.
Bakanlık, “Federal hükümet, enflasyon oranının artışı ve enerji piyasaları ve tedarik zinciri aksamalarıyla bağlantılı olanlar başta olmak üzere fiyatları etkileyen başlıca unsurları yakından izliyor” açıklamasını yaptı
Hükümet, 2022 için ekonomik büyüme tahminini Ekim ayındaki %4.1’den %3.6’ya indirdi ve corona virüsü salgını nedeniyle kısıtlamaların yeniden devreye alınmasıyla ekonomi için yeni sorunlara işaret etti.