Almanya’da tüketici güveni çöktü

GfK Enstitüsü’nün yayımladığı verilere göre tüketici güveni eylül ayı için -36,5’e geriledi ve rekor düşük seviyeyi gördü.

Sozcu.com.tr

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Pazar araştırma kuruluşu GfK Enstitüsü'nün bugün yayımladığı verilere göre, Alman tüketici endeksi eylülde art arda üçüncü ay rekor düzeyde düşük bir seviyeye geriledi.

Endeksin düşme eğilimini sürdürmesinde hane halkının enerji faturalarının zirve yapacağına yönelik beklentisi etkili oldu.

Reuters'ın haberine göre GfK Enstitüsü'nün yaklaşık 2 bin Almanla gerçekleştirdiği ankete dayanan tüketici güven endeksi eylülde -36,5'e düştü. Endeks, temmuzda -27,7, ağustostaysa -30,9 kaydedilmişti.

‘YÜKSEK ENERJİ GİDERLERİNE HAZIRLIK BAŞLADI'

GfK'nın tüketici uzmanı Rolf Buerkl, “Önümüzdeki aylarda enerji maliyetlerinin önemli ölçüde daha yüksek olacağına yönelik korku birçok haneyi önlem almaya ve gelecekteki enerji faturaları için para ayırmaya zorluyor” dedi.

Buerkl enerji harcamalarına daha fazla meblağ ayırmanın diğer tüketim kalemleri için daha az kaynak anlamına geldiği için tüketici güveninin iç karartıcı bir hal aldığını söyledi.

‘FATURALAR DAHA DA ARTABİLİR'

Enstitü, evlerin ısınması için yeterli düzeyde yakıt, özellikle de doğalgazın bulunamadığı durumda faturaların daha da artacağı ve durumun gelecek hafta ve aylarda daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı.

Alman hane halkı, 1 Ekim'den Mart 2024'e kadar uygulanacak yeni vergi uygulaması kapsamında doğalgaz için yılda birkaç yüz Euro daha fazla ödemek zorunda kalacak.

Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın açıklamasına göre yeni vergiden elde edilen gelir halihazırda 34 milyar Euro ödenek talep eden doğalgaz ithalatçılarının maliyetlerini dengelemek için kullanılacak.

‘YENİ DOĞALGAZ VERGİSİ YÜKSELTİLEBİLİR'

Her üç ayda bir düzenlenmesi öngörülen yeni vergi, Rus enerji devi Gazprom'un Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden teslimatlarını daha da kesmesi durumunda piyasa koşullarına bağlı olarak yükseltilebilir.

Tüketici güven endeksinde sıfırın üzerindeki göstergeler özel tüketimde yıldan yıla büyümeye işaret ederken sıfırın altındaki değerler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşüş anlamına geliyor.

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