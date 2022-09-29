Almanya’da yıllık enflasyon eylülde yüzde 10’a çıktı

Almanya'da yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 7,9'dan yüzde 10'a yükseldi.

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Almanya’da yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 7,9’dan yüzde 10’a yükseldi.

Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana görülen en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürmüştü.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI UYARMIŞTI

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, enflasyonun 1951’den bu yana ilk kez çift haneli seviyelere çıkabileceğini söylemiş; faiz oranlarının böyle bir ortamda yükselmeye devam etmesi gerektiğini dile getirmişti.

Nagel, “Enflasyon sorunu 2023’te bitmeyecek. Arz darboğazları ve jeopolitik gerilimlerin devam etmesi muhtemel. Bu sırada Rusya doğalgaz arzını büyük ölçüde azalttı, doğalgaz ve elektrik fiyatları beklenenden fazla arttı” demişti.

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