Almanya’dan Kanada’ya Rusya çağrısı: Kuzey Akım-1 için istisna uygulayın

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Kanada’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Akım-1 boru hattında kullanılacak türbini göndermeme kararını değiştirmesini istedi. Avrupa’da ciddi bir enerji krizinin yaşandığını vurgulayan Habeck yaptırımların Batı ekonomilerine değil Moskova’ya zarar vermesi gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Almanya Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Kanada hükümetinden Rusya'ya gönderilmesine izin vermediği türbin için istisna uygulamasını istedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Kanada'nın uygulamaya koyduğu yaptırımlar kapsamında Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattında kullanılmak üzere üretilen türbinin dönüşüne ket vurulması Avrupa'yı ciddi biçimde etkileyebilir.

Kuzey Akım-1 hem Almanya hem de Avrupa'nın doğalgaz tedariki için kritik bir öneme sahip.

Doğalgaz boru hattında 11-21 Temmuz arasında bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Almanya söz konusu çalışmaların öncesinde ekipmanın sağlanmasını istiyor.

‘PUTİN'İN BAHANELERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ’

Bloomberg'e konuşan Habeck, Kuzey Akım-1 boru hattında kullanılacak türbinlerin pazartesi bakım çalışmaları başlamadan önce iade edilmesi gerektiğini söyledi. Alman bakana göre boru hattının tadilatı için kritik önemdeki parçanın serbest bırakılması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hattı kapalı tutma bahanesinin önüne geçebilir.

Çarşamba telefonla yaptığı açıklamada, “Daha güçlü bir AB yaptırım paketi için savaşacak ilk kişi ben olacağım” diyen Habeck, bu uygulamaların Avrupa ekonomisinden çok Rusya ve Putin'i zora sokması gerektiğini söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı, “Dolayısıyla bu türbin bahanesini Putin'den almamız gerektiğinin anlaşılmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

RUSYA UZUN SÜRELİ KESİNTİLERE GİDEBİLİR

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, halihazırda hem işletmeleri hem de tüketicileri vurabilecek ve ekonomiyi resesyona sürükleyebilecek bir enerji kriziyle karşı karşıya. Problemleri çözecek hamleler işe yaramazsa Berlin, acil durum planının üçüncü safhası kapsamında karneyle doğalgaz dağıtımına başlayabilir.

Bununla birlikte yetkililer, Rusya'nın bakım sürecinin ardından Avrupa'ya gaz sevkiyatını uzun vadede kesebileceği yönünde uyarıyor.

Türbin sorunu nedeniyle akış haziranda yüzde 60 azaldı ve Almanya'nın kış için yeterli düzeyde enerji depolama çabalarını sekteye uğrattı.

‘AVRUPA'NIN ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ’

Habeck açıklamasında enerji depolanabilmesi için Kuzey Akım-1'e ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Alman bakan kapasitelerin doldurulmasının sadece ülkesi için değil Avrupa'daki arz güvenliği için de önemli olduğunu söyledi.

Siemens Energy AG'nin Kanada'da ürettiği türbin onarım için Montreal'a gönderilmiş ancak Kanada Başbakanı Justin Trudeau hükümetinin geçen ay Rusya'nın petrol ve gaz endüstrisinde uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Kuzey Amerika ülkesinde mahsur kalmıştı.

Almanya Ekonomi Bakanı, Kanada yaptırımlarının yarattığı yasal bağı kabul ederek geçici bir çözüm önerdi. Habeck, “Eğer bu Kanada için yasal bir sorunsa söz konusu ekipmanı Rusya'ya teslim etmelerini değil Almanya'ya getirmelerini istediğimi açıkça belirtmek isterim” dedi.

KANADALI YETKİLİLER TAAHHÜTTE BULUNMUYOR

Habeck'in çağrısı Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Avrupa enerji güvenliği konusunda Trudeau'yla görüşmesinden iki gün sonra geldi.

Öte yandan Kanadalı yetkililer herhangi bir taahhütte bulunmuyor.

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson'ın sözcüsü Ian Cameron e-posta üzerinden, “Haksız işgalleri devam ederken Putin rejimini ağır bedellere zorlamaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cameron, “Enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak ve enerji arzı konusunda uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için çalışarak Avrupalı dostlarımızı ve müttefiklerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

‘PUTİN, ALMANYA'NIN GAZ ARZINI TEHDİT EDEBİLİR’

Habeck ise boru hattının çalışabilir durumda olmasına rağmen Putin'in türbin sorununu Almanya'nın gaz arzını tehdit etmek için kullanabileceğini söyledi. Alman bakan, Kuzey Akım-1'i işleten Rus enerji devi Gazprom'un kullanılabilecek durumda olan başka bir türbine sahip olduğuna inandığını da ekledi.

Habeck, “Putin'in propagandasına inandığımız yanılgısına düşmemeliyiz” dedi ve ekipmanın planlı kapanma öncesinde verilmesinin sorunu çözmese de Putin'in olası iddialarını püskürtebileceğini belirtti.

ENERJİ KRİZİNİ ÖNLEMEK İÇİN ACİL ÖNLEMLER DEVREDE

Avrupa onlarca yıldır ilk kez büyük bir enerji kriziyle burun buruna. Ana tedarikçi konumundaki Rusya yaptırımlara ve Avrupa'nın Ukrayna'nın askeri desteğine misilleme olarak gaz sevkiyatlarını kısıyor.

Berlin ise Moskova'nın hamlelerinin etkilerini azaltmak için acil önlemler almaya çalışıyor. Almanya hükümeti bu hafta Rus doğalgazına bağlı şirketlerin kurtarılmasına olanak tanıyan yasa tasarısını onayladı ve meclise sunma kararı aldı.

Yaz dönemi, kışın evlerin ısıtılması ve fabrikaların çalıştırılması için gereken rezervleri yenilemek için kritik bir zaman dilimi. Almanya, 1 Kasım'a kadar yüzde 90 kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Kapasite çarşamba yüzde 62,6 seviyesindeydi.

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