Almanya’nın Çin ekonomisine bağımlılığı ‘muazzam hızla’ artıyor

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün hazırladığı bir araştırma raporunda, Almanya ekonomisinin doğrudan yatırımlar ve zirveye çıkan ticaret açığının etkisiyle 2022'nin ilk yarısında Çin'e ekonomik olarak daha bağımlı hale geldiği belirtildi.

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Alman ekonomisi, doğrudan yatırımlar ve zirveye çıkan ticaret açığının etkisiyle 2022’nin ilk yarısında Çin’e ekonomik olarak daha bağımlı hale geldi.

German Economic Institute’un (IW) hazırladığı ve Reuters’ın ulaştığı bir araştırma raporunda, Çin’in yerel üretime ağırlık vermesiyle, Almanya’nın Çin’e ihracatının belirgin ölçüde zayıfladığı belirtildi.

Raporu kaleme alan Juergen Matthes, “Alman ekonomisi, Çin’in Almanya’ya bağımlı olduğundan çok daha fazla Çin’e bağımlı” dedi.

SİYASİ BİR SORUN OLUŞTURABİLİR

Matthes, Beijing yönetiminin Ukrayna’daki savaşa ve Tayvan’a karşı tutumu dolayısıyla bu bağımlılığın siyasi bir sorun oluşturabileceğini ifade etti.

Alman ekonomist, “Bu tehlikelere ve sorunlara karşın, Çin ile olan karşılıklı ekonomik bağımlılıklar 2022’nin ilk yarısında muazzam bir hızla ters yönde gitti” dedi.

Araştırmaya göre, Almanya’nın Çin’deki yatırımlarının büyüklüğü ocak ile haziran arasında yaklaşık 10 milyar Euro’ya (10.09 milyar dolar) çıkarak, milenyumun başındaki 6.2 milyar Euro’luk yarı yıl yatırım hacmi rekorunu fazlasıyla aştı. (REUTERS)

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