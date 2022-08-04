Altı değerli kamu arazisinin daha özelleştirme öncesi imar planları değişti
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı değerli kamu arazisinin daha özelleştirme yoluyla satışı öncesi değiştirilen imar planlarını onayladı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla kamuya ait arazilerin özelleştirilme yoluyla ranta açılması hızla devam ediyor.
Son olarak, Maliye Hazinesi, Sümer Holding ve Türkiye Şeker Fabrikalarına ait altı arazinin daha satışı öncesi imar planları değiştirildi.
Maliye Hazinesi’ne ait araziler:
Ankara Çankaya Çayyolu 80137 ada 1,2,3, ve 4 parseller
İstanbul Kartal Soğanlık 12637 ada 1 parsel
Sümer Holding AŞ’ye ait araziler
Bursa Osmangazi Demirtaş Mahallesi 7726 ada 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ve 164 parseller
Muğla Datça İskele 595 ada 16, 17, 18, 19 ve 20 parseller
Şanlıurfa Karaköprü Mehmetçik Mahallesi 811 parsel
Türkiye Şeker Fabrikalarına ait arazi
Konya Akşehir Adsız Bahallesi 148 ada 393 parsel