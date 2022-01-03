Altın fiyatları 2022’ye yüksek başladı

Altın fiyatları 2022'ye dolar/TL'deki yükselişin hızlanması nedeniyle yüksek başladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, yılın ilk haftasında Dolar/TL’deki yükselişe paralel olarak yüksek seyrediyor. Gram altın 800 TL’nin üstüne çıkarken dış piyasada ABD Hazine getirilerindeki artış ve omicroin varyantındaki gelişmeleri izliyor.

Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları 800 TL’yi aşarak 807 seviyesine çıktı. Çeyrek altın 2 bin 635 alış ve 2 bin 720 satış fiyatıyla işlem görürken Cumhuriyet altını 5 bin 260 TL alış ve 5 bin 397 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

SPOT PİYASADA İZLENEN GELİŞMELER

Spot piyasada Çin, Japonya ve Avustralya gibi önemli piyasaların kapalı olması nedeniyle ticaret hacmi zayıf. ABD'nin 10 yıllık Hazine göstergesi, 2021 sonunda 2013'ten beri gördüğü en büyük getiri artışını kaydetti. ABD piyasaları da 31 Aralık günü zayıf ticarette rekor seviyelere yakın kapattı.

Altın vadeli işlemleri, 1831 dolar ile son bir ayın zirvesini gördükten sonra kısmi düşüşle 1825 dolara geriledi. Spot piyasada altının ons fiyatı 1825 seviyelerinde seyretti.

İlginizi Çekebilir Dolar yeni yıla da hızlı başladı